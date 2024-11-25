Trabzonspor, Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti - Son Dakika
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Trabzonspor, Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti

Trabzonspor, Adana Demirspor\'u 5-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Trabzonspor, rakibini 5-0 yenerek 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı. Bordo-mavililerde teknik direktör Şenol Güneş tarihe geçerken, Muhammed Cham ve Simon Banza yıldızlaştı.

25.11.2024 22:01
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Papara Park'ta oynanan maçı bordo-mavili takım 5-0 kazanarak 3 maçlık galibiyet hasretini bitirdi.

ŞENOL GÜNEŞ TARİHE GEÇTİ

Trabzonspor-Adana Demirspor maçıyla birlikte teknik adamlık kariyerinin 621. Süper Lig karşılaşmasına çıkan bordo-mavililerin tecrübeli çalıştırıcısı Şenol Güneş, Süper Lig tarihinde Rıza Çalımbay'ın (646) ardından en fazla maçta görev yapan teknik direktörlerden biri oldu. Güneş, bu alandaki ikinciliği Samet Aybaba ile paylaşıyor.

Trabzonspor, Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti

3 FUTBOLCU İLK MAÇINA ÇIKTI

Bordo-mavililer maça Uğurcan, Hüseyin, Batagov, Serkan, Arif, Mendy, Umut, Cham, Cihan, Visca, Banza 11'iyle başladı. Trabzonspor'da Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Arseniy Batagov ve Arif Boşluk bu sezon ilk kez bir maçta 11'de sahaya çıktı. Serkan, Hüseyin ve Batagov ayrıca ilk kez bir karşılaşmada süre alan isimler oldu. Uzun bir sakatlık dönemi geçiren Hüseyin Türkmen, 306 gün sonra formasına kavuştu.

LUNDSTRAM HASTALANDI

Trabzonspor'da İngiliz orta saha oyuncusu Lundstram, Adana Demirspor maçında hastalığı nedeniyle görev alamadı. Yoğun bir tedavi programı uygulanmasına rağmen maça yetiştirilemeyen Lundstram'ın yerine son anda Umut Güneş, maça 11'de başladı. Cihan Çanak da ligde 6 maç aradan sonra ilk 11'de görev aldı.

Trabzonspor, Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti

10 OYUNCU KADRODAYA ALINMADI

Trabzonspor'un Adana Demirspor ile oynadığı maçta tam 10 futbolcusu çeşitli nedenlerden kadroda yer almadı. Bu futbolculardan Bardhi, Umut Bozok, Orsic ve Denswil kadro dışı oldukları, Savic, Okay ve Nwakaeme sakatlıkları, Lundstram hastalığı ve Malheiro ise kart cezalısı olduğu için forma şansı bulamadı. Ayrıca Barisic de tercihen kadroya alınmadı. Yedek kulübesinde altyapıdan Salih Malkoçoğlu, Ali Şahin Yılmaz ve Poyraz Efe Yıldırım, 21 kişilik kadroya giren isimler oldu. İlk 11'de de Trabzonspor altyapısından yetişen Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen ve Arif Boşluk yer aldı.

MUHAMMED CHAM VE SIMON BANZA YILDIZLAŞTI

Bordo mavili takıma galibiyeti getiren golleri 3, 79 ve 85. dakikalarda Muhammed Cham, 50 ve 54. dakikada ise Simon Banza kaydetti. Cham, 3 golünün dışında yaptığı 2 asistle maçta de öne çıkan isim oldu. Öte yandan Trabzonspor'un 2 ve 3. golünü kaydeden Simon Banza, Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 8. golünü attı.

Trabzonspor, Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti

GALİBİYET HASRETİ BİTTİ

Şenol Güneş'in öğrencileri, Süper Lig'deki 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Ligde henüz kazanamayan Adana Demirspor ise 10. yenilgisini aldı. Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 15'e çıkardı. Adana Demirspor ise 2 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanına gidecek. Adana Demirspor ise Konyaspor'u ağırlayacak.

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Son Dakika Spor Trabzonspor, Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti - Son Dakika

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