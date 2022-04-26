Trabzonspor, Antalyaspor maçına şampiyon olarak çıkabilir - Son Dakika
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Trabzonspor, Antalyaspor maçına şampiyon olarak çıkabilir

26.04.2022 11:10
Trabzonspor, Antalyaspor maçına şampiyon olarak çıkabilir

Spor Toto Süper Lig'in kalan haftalarında 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Trabzonspor, 35. haftada oynanacak olan maçta Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi halinde Antalyaspor maçına şampiyon olarak çıkacak.

Spor Toto Süper Lig'in kalan haftalarında 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Trabzonspor, 35. haftada oynanacak olan maçta Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi halinde Antalyaspor maçına şampiyon olarak çıkacak.

Spor Toto Süper Lig'de, 76 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor, şampiyonluk için gün sayıyor. En yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasında 11 puanlık fark bulunan bordo-mavililere kalan haftalarda 1 puan yetecek.

Lig'in 35. haftasında oynanacak maçlarda Trabzonspor, 30 Nisan Cumartesi günü sahasında oynayacağı maça şampiyon olarak çıkma ihtimali bulunuyor. 29 Nisan Cuma günü sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak olan Fenerbahçe rakibi karşısında puan yada puanlar kaybetmesi halinde Trabzonspor, şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. - TRABZON

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Antalyaspor, Trabzonspor, Fenerbahçe, Şampiyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Antalyaspor maçına şampiyon olarak çıkabilir - Son Dakika


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