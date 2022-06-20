Kulübün sosyal medya hesabından "Bazen gitsen de aslında sonsuza kadar kalırsın, her şey için teşekkürler Tony." paylaşımında bulunuldu.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Anthony Nwakaeme'ye özel veda klibi yayınladı - Son Dakika

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