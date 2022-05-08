Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Yenikapı'da taraftarlara seslendi - Son Dakika
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Yenikapı'da taraftarlara seslendi

08.05.2022 21:54

- Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Yenikapı'da taraftarlara seslendi Ahmet Ağaoğlu: "Farklıyız ve karakterimizle şampiyon olduk" "Karakterimiz ile şampiyon olduk" Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yenikapı da düzenlenen şampiyonluk kutlamalarında taraftara seslendi.

- Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Yenikapı'da taraftarlara seslendi

Ahmet Ağaoğlu: "Farklıyız ve karakterimizle şampiyon olduk"

"Karakterimiz ile şampiyon olduk"

İSTANBUL - Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yenikapı da düzenlenen şampiyonluk kutlamalarında taraftara seslendi. Ağaoğlu, alanı dolduran yaklaşık 176 bin taraftara teşekkür etti.

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu şampiyonluk ipini göğüsleyen Trabzonspor'un, İstanbul'daki şampiyonluk eğlencesi adresi Yenikapı'ydı. Yenikapı'daki kutlamalar katılan ve kulübün 38 sene sonra elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Başkan Ahmet Ağaoğlu alanı dolduran 176 bin taraftara seslendi.

"İşte taraftar, işte şampiyon!"

"Bu şampiyonluğu çok bekledik ve tam da bu yüzden doyasıya kutlamak en büyük hakkımız" diyen Ağaoğlu, "4 sene önce söylemiştim. 3 sene sabredin sonrasında bu takımı alkışlayacaksınız demiştim. Öyle de oldu. Büyük başkan yok büyük Trabzon var. Büyük Trabzonspor'un büyük taraftarı Yenikapı'ya hoş geldiniz. Bu organizasyonu hazırlayan ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Trabzon, bu alandaki herkesle gurur duyuyor. Dünya'nın her yerinde insanlar bu takımı ayakta alkışlıyor. Sabrınızı ayakta alkışlıyorum. Biz bu şampiyonlukla ve kutlamalarımız ile farklılığımızı ortaya koyduk. Dünya'nın dört bir yanında insanlar bizim gibi davranıyor, bizim gibi seviniyor. Bu gün burada 176 bin Trabzon sevdalısı meydanda ve ben hepinize teşekkür ediyorum. Yıllardır bu anı bekleyen insanları mutlu ettiğimiz için çok gururluyuz. Unutmayın ki en büyük pay sahibi sizsiniz. İşte taraftar işte şampiyon!" ifadelerini kullandı.

"Biz farklıyız, çünkü Trabzonluyuz"

Kutlamalar esnasında aşırılıklardan kaçınılması gerektiğini dile getiren Ahmet Ağaoğlu, "Sevincimizi doya doya yaşayalım. Oynayalım, kutlayalım fakat sosyal medya da dahil olmak üzere hiçbir alanda aşırıya kaçmayalım. Büyük Trabzon taraftarına yakışır şekilde kutlayalım. Hiç kimsenin bu sürece gölge düşürmesine müsaade etmeyelim. Biz farklıyız çünkü biz Trabzonsporluyuz" dedi.

"Karakterimiz ile şampiyon olduk"

Şampiyonluk yarışında ne olursa olsun karakterimizden ödün vermedik diyen Ağaoğlu, "Sevgili arkadaşlar en başından beri söylüyoruz. Maç kaybedebilirsiniz hatta şampiyonluklar kaybedebilirsiniz. Bunların hepsinin telafisi var. Ama eğer karakterinizi ve dik duruşunuzu kaybederseniz her şeyinizi kaybedersiniz. Böylelikle belirtmek isterim ki bizim kulüp olarak yeni sloganımız şu: Farklıyız ve karakterimizle şampiyon olduk" şeklinde konuştu.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Yenikapı'da taraftarlara seslendi
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Yenikapı'da taraftarlara seslendi
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Yenikapı'da taraftarlara seslendi
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Yenikapı'da taraftarlara seslendi

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Ahmet Ağaoğlu: Karakterimizle şampiyon olduk Ahmet Ağaoğlu: Karakterimizle şampiyon olduk

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Şampiyon, Yenikapı, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Yenikapı'da taraftarlara seslendi - Son Dakika


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