Trabzonspor başkanı, teknik direktörü ve futbolcular taraftarları ile sahada şampiyonluğu böyle kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor başkanı, teknik direktörü ve futbolcular taraftarları ile sahada şampiyonluğu böyle kutladı

01.05.2022 00:23
Trabzonspor başkanı, teknik direktörü ve futbolcular taraftarları ile sahada şampiyonluğu böyle kutladı

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında evinde Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan ve bu sonuçla 38 yıl aranın ardından ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcular taraftarlarla buluştu.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında evinde Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan ve bu sonuçla 38 yıl aranın ardından ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcular taraftarlarla buluştu.

Süper Lig'de en son 1983-1984 sezonunda şampiyon olan Trabzonspor, evinde Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 38 yıl aradan sonra şampiyon olma sevincini yaşayan bordo-mavililerde yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcular taraftarlar buluştu.

Maçın bitiş düdüğüyle binlerce taraftarın sahaya girerek şampiyonluk sevincini yaşarken, taraftarlar futbolcular fotoğraf çektirdi. Bazı futbolcular ise taraftarların omuzlarında sevinç gösterilerinde bulundu. - TRABZON

Trabzonspor başkanı, teknik direktörü ve futbolcular taraftarları ile sahada şampiyonluğu böyle kutladı
Trabzonspor başkanı, teknik direktörü ve futbolcular taraftarları ile sahada şampiyonluğu böyle kutladı
Trabzonspor başkanı, teknik direktörü ve futbolcular taraftarları ile sahada şampiyonluğu böyle kutladı
Trabzonspor başkanı, teknik direktörü ve futbolcular taraftarları ile sahada şampiyonluğu böyle kutladı
Trabzonspor başkanı, teknik direktörü ve futbolcular taraftarları ile sahada şampiyonluğu böyle kutladı
Trabzonspor başkanı, teknik direktörü ve futbolcular taraftarları ile sahada şampiyonluğu böyle kutladı
Trabzonspor başkanı, teknik direktörü ve futbolcular taraftarları ile sahada şampiyonluğu böyle kutladı
Trabzonspor başkanı, teknik direktörü ve futbolcular taraftarları ile sahada şampiyonluğu böyle kutladı
Trabzonspor başkanı, teknik direktörü ve futbolcular taraftarları ile sahada şampiyonluğu böyle kutladı
Trabzonspor başkanı, teknik direktörü ve futbolcular taraftarları ile sahada şampiyonluğu böyle kutladı
Trabzonspor başkanı, teknik direktörü ve futbolcular taraftarları ile sahada şampiyonluğu böyle kutladı
Trabzonspor başkanı, teknik direktörü ve futbolcular taraftarları ile sahada şampiyonluğu böyle kutladı
Trabzonspor başkanı, teknik direktörü ve futbolcular taraftarları ile sahada şampiyonluğu böyle kutladı
Trabzonspor başkanı, teknik direktörü ve futbolcular taraftarları ile sahada şampiyonluğu böyle kutladı
Trabzonspor başkanı, teknik direktörü ve futbolcular taraftarları ile sahada şampiyonluğu böyle kutladı
Trabzonspor başkanı, teknik direktörü ve futbolcular taraftarları ile sahada şampiyonluğu böyle kutladı
Trabzonspor başkanı, teknik direktörü ve futbolcular taraftarları ile sahada şampiyonluğu böyle kutladı
Trabzonspor başkanı, teknik direktörü ve futbolcular taraftarları ile sahada şampiyonluğu böyle kutladı
Trabzonspor başkanı, teknik direktörü ve futbolcular taraftarları ile sahada şampiyonluğu böyle kutladı
Trabzonspor başkanı, teknik direktörü ve futbolcular taraftarları ile sahada şampiyonluğu böyle kutladı

YORUMLAR
500
Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor oldu! Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor oldu! Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, şampiyonluk sevincini paylaştı Açıklaması Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, şampiyonluk sevincini paylaştı Açıklaması Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutluyor Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutluyor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Antalyaspor, Şampiyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor başkanı, teknik direktörü ve futbolcular taraftarları ile sahada şampiyonluğu böyle kutladı - Son Dakika


Son Dakika
00:35 Antalyaspor, Trabzonspor maçından sonra açıkladı: Futbolcularımızı dövdüler
00:21 İmamoğlu'nun, Trabzonspor için paylaştığı tebrik görselindeki detay gündem oldu
00:14 Fenerbahçeliler, Bağdat Caddesi'nde şampiyonluğu kutlayan Trabzonluları taşladı
00:05 Canlı yayında Abdullah Avcı ve muhabir ne yapacağını şaşırdı!
23:42 Hadise ve Mehmet Dinçerler, davetlileri görüntü almamaları için tek tek uyarmışlar
23:29 Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler Çırağan'da evlendi!
23:27 Bağdat Caddesi'nde Fenerbahçe ile Trabzonspor taraftarı birbirine girdi
23:19 Trabzonspor'a şampiyonluğu için tebrik mesajları yağıyor
23:12 Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından Fenerbahçe'den olay çağrı: Savcılar göreve
23:06 Dünya, Trabzonspor maçı sonrası ortaya çıkan görüntüyü konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 00:53:21. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor başkanı, teknik direktörü ve futbolcular taraftarları ile sahada şampiyonluğu böyle kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement