Trabzonspor, bayrak asarken vefat eden taraftar için başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika

Trabzonspor Kulübü, Sakarya'da Trabzonspor bayrağı asarken evinin çatısından düşerek vefat eden taraftar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Sakarya'da evinin çatısına Trabzonspor bayrağı asarken yaşadığı kaza sonucu hayatını kaybeden taraftarımız Avni Küçük'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.