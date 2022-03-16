Trabzonspor, bayrak asarken vefat eden taraftar için başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika
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Trabzonspor, bayrak asarken vefat eden taraftar için başsağlığı mesajı yayımladı

16.03.2022 09:26
Trabzonspor, bayrak asarken vefat eden taraftar için başsağlığı mesajı yayımladı

Trabzonspor Kulübü, Sakarya'da Trabzonspor bayrağı asarken evinin çatısından düşerek vefat eden taraftar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Trabzonspor Kulübü, Sakarya'da Trabzonspor bayrağı asarken evinin çatısından düşerek vefat eden taraftar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Sakarya'da evinin çatısına Trabzonspor bayrağı asarken yaşadığı kaza sonucu hayatını kaybeden taraftarımız Avni Küçük'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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Trabzonspor, Sakarya, Mevla, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor, bayrak asarken vefat eden taraftar için başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika


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