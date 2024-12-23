Bomba iddia: Volkan Demirel, elini sıkmadığı Şenol Güneş\'i maç sonu dövmeye kalkmış

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Trendyol Süper Lig'de ilk yarının son maçında Trabzonspor- Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-0 bordo mavililerin üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmaya ise maç öncesi Bodrumspor teknik direktörü Volkan Demirel'in Trabzonspor'un hocası Şenol Güneş'in elini sıkmaması damga vurdu.

VOLKAN, ŞENOL GÜNEŞ'İN ÜZERİNE YÜRÜMÜŞ

Maç sonu ortaya atılan bir iddia ise gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşma bitince Volkan Demirel'e giderek "Terbiyesizlik yapma" dedi. Bunun üzerine ise Volkan Demirel, Güneş'in üzerine yürüdü.

Bu esnada hızlı bir şekilde soyunma odasına giden Trabzonspor Kulübü'nün yedek oyuncuları, teknik direktörleri Şenol Güneş'e kalkan oldu ve Volkan'ı geldiği gibi geri itti.