Bomba iddia: Volkan Demirel, elini sıkmadığı Şenol Güneş'i maç sonu dövmeye kalkmış - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bomba iddia: Volkan Demirel, elini sıkmadığı Şenol Güneş'i maç sonu dövmeye kalkmış

Geniş Video İzle

Bodrumspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in, maç öncesi elini sıkmadığı Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in maç sonunda üzerine yürüdüğü iddia edildi.

23.12.2024 08:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de ilk yarının son maçında Trabzonspor- Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-0 bordo mavililerin üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmaya ise maç öncesi Bodrumspor teknik direktörü Volkan Demirel'in Trabzonspor'un hocası Şenol Güneş'in elini sıkmaması damga vurdu.

VOLKAN, ŞENOL GÜNEŞ'İN ÜZERİNE YÜRÜMÜŞ

Maç sonu ortaya atılan bir iddia ise gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşma bitince Volkan Demirel'e giderek "Terbiyesizlik yapma" dedi. Bunun üzerine ise Volkan Demirel, Güneş'in üzerine yürüdü.

Bu esnada hızlı bir şekilde soyunma odasına giden Trabzonspor Kulübü'nün yedek oyuncuları, teknik direktörleri Şenol Güneş'e kalkan oldu ve Volkan'ı geldiği gibi geri itti.

Bomba iddia: Volkan Demirel, elini sıkmadığı Şenol Güneş'i maç sonu dövmeye kalkmış
Bomba iddia: Volkan Demirel, elini sıkmadığı Şenol Güneş\'i maç sonu dövmeye kalkmış

Volkan Demirel, Şenol Güneş, Trabzonspor, Trabzon, Bodrum, Güneş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bomba iddia: Volkan Demirel, elini sıkmadığı Şenol Güneş'i maç sonu dövmeye kalkmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • 16bjk Özgür:
    volkan geçmişinde hiç sevmedim seni geleceğin geçmişinden sevimsiz 47 53 Yanıtla
  • Tc ady:
    Bu adam herzaman böyle kapının önüne bağlanmaz 40 44 Yanıtla
  • serhat ali:
    volkan sonuna kadar hakli. herkese hakettiği gibi davranacaksin. güneş efendi özür dileyip yanlış anlaşıldim demeliydi. 41 28 Yanıtla
  • Suat DIŞBUDAK:
    gerek yoktu be Volkan sonuçta senin büyüğün 29 11 Yanıtla
  • Ali Veli:
    Şenol tahrik etmiştir. Ama ben trabzon da böyle bir şey yapabileceğini düşünmüyorum 10 13 Yanıtla
  • Sener Senol:
    Bodrum spordanda kovulur yakinda 10 7 Yanıtla
  • barış özcan:
    Asparagas, Şenol gündemde kalıp başarısızlığını örtbas etmek istiyor, ayrıca bahsi geçen konu Şenol Bjk de iken oldu. Ve Volkan yerden göğe kadar haklıydı, tepki verdi ama çok büyütüldü bu konu. 9 6 Yanıtla
  • Apple User:
    bu olayı çok büyüttüler. gereksiz işler. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:36 Kızılay, Doğanay’ın şalgam fabrikasını 370 milyon TL bedelle satın aldı Kızılay, Doğanay'ın şalgam fabrikasını 370 milyon TL bedelle satın aldı
08:38 Suriye’nin yeni Savunma Bakanı Kasra’dan terör örgütü YPG’ye ültimatom Suriye'nin yeni Savunma Bakanı Kasra'dan terör örgütü YPG'ye ültimatom
08:16 İsrail, Yemen’deki Husilere karşı harekat başlatıyor İsrail, Yemen'deki Husilere karşı harekat başlatıyor
08:12 Kabine bugün asgari ücret ana gündemiyle Beştepe’de toplanıyor Kabine bugün asgari ücret ana gündemiyle Beştepe'de toplanıyor
07:49 FETÖ finansörü “Kervancı Ali“nin tüm mal varlığı hazineye devredildi FETÖ finansörü "Kervancı Ali"nin tüm mal varlığı hazineye devredildi
15:43 Bomba iddia: Hasan Arat, Beşiktaş’tan ihraç edilecek Bomba iddia: Hasan Arat, Beşiktaş'tan ihraç edilecek
15:36 Mehmet Uçum’dan Orta Doğu’ya yeni isim önerisi Mehmet Uçum'dan Orta Doğu'ya yeni isim önerisi
15:17 Marmara Denizi’nde 3.5 büyüklüğünde deprem Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem
15:07 Bakan Fidan, Suriye’deki yeni yönetimin lideri Şara ile Şam’da görüştü Bakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şara ile Şam'da görüştü
15:06 Dybala transferinde Galatasaraylıları yıkan gelişme Dybala transferinde Galatasaraylıları yıkan gelişme
14:53 Babacan: Bir avuç insan para kazansın diye milyonlar, çok daha pahalı konutlarda oturmak zorunda Babacan: Bir avuç insan para kazansın diye milyonlar, çok daha pahalı konutlarda oturmak zorunda
14:48 Canlı anlatım Kayseri’de gol yağmuru Canlı anlatım! Kayseri'de gol yağmuru
14:48 Bahçeli: Esad, Netanyahu ile birlikte Lahey’de hesap vermeli Bahçeli: Esad, Netanyahu ile birlikte Lahey'de hesap vermeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 10:21:12. #1.13#
SON DAKİKA: Bomba iddia: Volkan Demirel, elini sıkmadığı Şenol Güneş'i maç sonu dövmeye kalkmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.