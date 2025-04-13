Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi - Son Dakika
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Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi

Trabzonspor, Çaykur Rizespor\'u 2-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki Karadeniz derbisinde Trabzonspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 bordo-mavililer kazandı. Konuk takımda peşe peşe iki sarı kart gören Dal Varesanovic, 76. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

13.04.2025 21:10
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan Karadeniz derbisini 2-0'lık skorla Trabzonspor kazandı.

FATİH TEKKE'DEN İLK 11'E 4 RÖTUŞ

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta ligde Fenerbahçe'ye 4-1 yenildiği karşılaşmanın 11'ine göre 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Bordo-mavili takımda teknik direktör Fatih Tekke, sarı kart cezalısı Lundstram'nın yerine ilk 11'de Ozan Tufan'a görev verdi. Tekke, yedek kulübesine çektiği Mendy'in yerine Folcarelli, Okay Yokuşlu'nun yerine Batagov, Arif Yokuşlu'nun yerine Nwakaeme'yi sahaya sürdü. Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Onuralp Çevikkan ile kart cezalısı Lundstram görev yapmadı.

Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi

BATAGOV İKİ MAÇ SONRA DÖNDÜ

Trabzonspor'da Ukrayna Milli Takım kampında sakatlanan oyuncusu Batagov, 2 maç aradan sonra formasına kavuştu. Göztepe ve Fenerbahçe karşılaşmalarında kadroda yer alamayan Ukraynalı oyuncu, iyileşmesinin ardından Çaykur Rizespor maçıyla sahalara döndü.

NWAKAEME, 8 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Nwakaeme, ligde 8 maç sonra 11'de görev yaptı. Ligde en son 23. haftadaki ikas Eyüpspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve sakatlığının ardından geçen hafta Fenerbahçe ile oynanan maçın son bölümlerinde görev alan Nijeryalı oyuncu, Çaykur Rizespor karşılaşmasında 11'de kendine yer bulan oyuncular arasında yer aldı. Bordo-mavili takıma ara transferde katılan Tim Jabol-Folcarelli ilk kez 11'de forma giydi. Karadeniz ekibinde, Mendy ise ilk haftaki Net Global Sivasspor maçının ardından ilk kez yedek kulübesinde oturtuldu.

Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi

STADYUMUN BÜYÜK BÖLÜMÜ DOLDU

Trabzonspor taraftarları tribünlerin büyük bölümünü doldurdu. Çaykur Rizespor taraftarları da Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Yaklaşık 3 bin taraftar, Trabzon deplasmanında takımlarına destek verdi. Trabzonsporlu futbolcular sahaya "Huzur ve güveninin teminatı Türk Polis Teşkilatı 180 yaşında", Çaykur Rizespor ise "Polis Millettir, Devlettir, Bayraktır, Candır Vatandır" yazılı pankart ile sahaya çıktı.

GOLLER ZUBKOV'DAN GELDİ

Trabzonspor'a galibiyeti golleri Oleksandr Zubkov kaydetti. 15. dakikada takımını öne geçiren Zubkov, 21. dakikadabir kez daha sahneye çıktı ve bordo-mavilileri 2-0'lık üstünlüğe taşıdı. Bu goller, karşılaşmanın da skorunu belirledi.

Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi

SIMON BANZA'NIN GOLÜ VAR'A TAKILDI

Trabzonspor, ikinci yarıda bir gol daha bulsa da geçerli sayılmadı. Bordo-mavililerin 58. dakikada Simon Banza ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi

VARESANOVIC'E İKİ DAKİKADA İKİ SARI KART

Çaykur Rizespor'da Dal Varesanovic, 75 ve 76. dakikalarda yaptığı iki faulün ardından peş peşe iki sarı kart gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Konuk takım müsabakayı 10 kişi tamamladı.

TRABZONSPOR İKİ MAÇ SONRA KAZANDI

Ligde iki maçın ardından kazanan Trabzonspor, puanını 39'a çıkardı. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Çaykur Rizespor ise 34 puanda kaldı. Trabzonspor, gelecek hafta Adana Demirspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor ise sahasında ikas Eyüpspor'u ağırlayacak.

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Son Dakika Spor Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi - Son Dakika

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