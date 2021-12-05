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Trabzonspor'da, Ahmet Ağaoğlu güven tazeledi - Son Dakika

Trabzonspor'da, Ahmet Ağaoğlu güven tazeledi

05.12.2021 18:25
Trabzonspor'da, Ahmet Ağaoğlu güven tazeledi

Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu tek listeyle girdiği seçimlerde yeniden başkanlığa seçildi.

Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu tek listeyle girdiği seçimlerde yeniden başkanlığa seçildi.

Trabzonspor Kulübünün, seçimli olağan genel kurulunda oy verme işlemi tamamlandı. Başkan Ahmet Ağaoğlu tek listeyle girdiği seçimlerde yeniden başkanlığa seçildi. Ağaoğlu, teşekkür konuşmasında ise "Yeniden başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hayri Gür Spor Salonu'nda iki gün süren olağan genel kurulda aidatını yatıran 9 bin 953 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyordu. 20 sandıkta 1354 üyenin oy kullandığı seçimlerde 1152 oy alan Ahmet Ağaoğlu güven tazeledi.

Diğer yetkili kurulların da seçiminin yapıldığı kongrede tek aday olan Ağaoğlu, 3 yıllığına yeniden bordo-mavili kulüpte başkanlığa getirildi

"Var gücümüzle çalışacağız"

Yeni yönetim kurulunun basın mensuplarına poz vermesinin ardından Ağaoğlu, üyelere hitap etti.

Bordo-mavili kulübün başkanı, üyelere kendisi ve arkadaşlarına gösterdikleri güvenden dolayı teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Hem yeni yönetim kurulunda yer alan arkadaşlara hem de görevlerine yeni seçilen değerli kurul başkanlarımıza, kurul üyelerini kutluyorum ve görevlerinde başarılar diliyorum. Yönetim kurulum adına geçtiğimiz dönem yaptığımız çalışmalar asgari standartlarımızdı. Bundan sonraki önümüzdeki hedefte asgari standart olarak alacağımız çalışmalar bu çalışmaların niteliği bizim minimum standartımız olacaktır. Trabzonspor Kulübü yönetim kurulu olarak artık her şeyin yeniden başladığı yeni hedeflerin olduğu arkamıza bakmadan neler yaptığımızı neleri başardığımızın hesabını yapmadan neleri yapamadığımızı ve nerelerde hatalar yaptığımızın hesabını yaparak önümüzdeki hedeflere kitlenerek Trabzonspor'umuzun arzulanan hayal edilen ve düşünülen başarıyla kilitlenmiş, başarıya hedeflenmiş çalışma programıyla birlikte bu büyük camiayı laik olduğu noktaya getirmek için var gücümüzle çalışmaya hepinize yönetim kurulu adına söz veriyorum."

"Ülke futbolu adına ne sorumluluk üzerimize düşüyorsa bunu alacağız"

"Yeni göreve gelen yönetim kurulu ve başkanı olarak bizim hedefimizi sadece şampiyonluk, kupalar, ya da sportif başarı değil" diyen Ahmet Ağaoğlu, "Trabzonspor kulübü şanlı tarihi adına ülke futbolu adına, ülke sporu adına sorumluluk almış bu sorumluluğun gereğini yerine getirirken ülke sporunda farklı bir noktaya taşımış. Farklı bir misyonun temsilcisi olarak ülke futbolunda yerini almıştır. Trabzonspor kulübünün hedefi sadece ve sadece şampiyonluk ve sportif başarı değildir. Hepinizin de malum olduğu üzere özellikle son yıllarda sportif anlamda, performans anlamında ve ekonomik anlamda ciddi şekilde kan kaybeden Türk futboluna karşıda tüm kulüpler olarak sorumluluğumuz vardır. Hiç bir kulüp, ne ekonomik olarak ne de sportif olarak bu başarısızlıklarda bizim de payımız yoktur diyemez. Diğer bütün kulüplerimizle birlikte ama en ağır sorumluluk bize düşüyorsa bununda sorumluluğunu alarak ülke futbolunu, ülke futbolunun ekonomik ve sportif performansını ileriye taşımak adına en ağır sorumluluğu da ülke futbolu adına almaya ve bunun gereğini yerine getirmek için elimizden gelen çabayı da sarf edeceğimizden tüm futbol kamuoyu emin olabilir" ifadelerini kullandı.

"Daha başladık"

Ahmet Ağaoğlu, hiç bitmeyecek bir mücadelenin içinde olduklarının bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, "54 yıllık şanlı tarihimizle hiç bitmeyecek. Bir mücadelenin içerisinde olduğumuzun bilinciyle asla vazgeçmeden yaptığımız her şeyden keyif alaraktan sürdürülebilir başarının yanı sıra yan yana yürümeye devam ediyoruz. Çünkü, dün bile geçmişte kaldı. Biz Trabzonspor olarak, yönetim kurulu olarak daha yeni başladık diyoruz" şeklinde konuştu.

Ahmet Ağaoğlu, salonda bulunan delegeleri yönetim kurulu ile birlikte selamladıktan sonra salondan ayrıldı.

Trabzonspor yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Asil üyeler:

Ertuğrul Doğan, Ömer Sağıroğlu, Müminhan Bilgin, Yalçın Orhan, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Kibar Yaşar Güven, Serdar Ekrem Şirin, Şemsetdin Hancı, Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Ali Haydar Gedikli, Esat Emanet, Faruk Hacıhaliloğlu.

Yedek üyeler:

Lokman Sadıklar, Ertuğ Özarman, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, Vahap Öztel, İbrahim Tüfekçi, İbrahim Aydın. - TRABZON

Trabzonspor'da, Ahmet Ağaoğlu güven tazeledi
Trabzonspor'da, Ahmet Ağaoğlu güven tazeledi
Trabzonspor'da, Ahmet Ağaoğlu güven tazeledi

Togo Cumhuriyeti, Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'da, Ahmet Ağaoğlu güven tazeledi - Son Dakika Spor


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