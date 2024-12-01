Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan, yeniden başkan seçildi - Son Dakika
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Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan, yeniden başkan seçildi

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Trabzonspor'da tek aday olarak seçime giren Ertuğrul Doğan, yeniden başkan seçildi. 2023'te de tek aday olarak seçilen Doğan, 3 yıl daha bordo-mavili takıma başkanlık yapacak.

01.12.2024 17:24  Güncelleme: 17:38
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Trabzonspor'un 57 yıllık tarihindeki 49. yönetim kurulu seçildi. Mevcut başkan Ertuğrul Doğan, tek aday olduğu genel kurulda yeniden seçildi.

TEK ADAYDI, YENİDEN SEÇİLDİ

Hayri Gür Spor Salonu'nda yapılan olağan genel kurulda, mevcut başkan Ertuğrul Doğan, yeniden başkanlığa seçildi. İki gün süren ve tek listenin yer aldığı genel kurulda Doğan, geçerli 2595 oyun 1581'ini alarak ikinci kez başkanlığa getirildi.

3 YIL DAHA GÖREVDE

26 Mart 2023 tarihindeki seçimde de tek aday olan Ertuğrul Doğan, yaklaşık 1.5 yıl görev yaptıktan sonra yapılan olağan genel kurulda da yine tek adaydı. Tekrar seçilen Doğan, 3 yıl daha Trabzonspor'a başkanlık yapacak.

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan, yeniden başkan seçildi

İŞTE DOĞAN'IN YENİ YÖNETİM KURULU

3 yıllığına göreve getirilen Ertuğrul Doğan'ın yönetim kurulu listesinde ise şu isimler yer alıyor;

Asil Üyeler: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı, Murat İskender, Gözde Atasoy, Semih Hekimoğlu

Yedek Üyeler: Hüseyin Ekşi, Ali Beyazlı, Fatih Solak, İmdat Yılmaz, Serkan Neşat Soylu, Rıfat Çebi, Murat Cem Aşık.

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN SEÇİM SONRASI İLK SÖZLER

Seçimin ardından açıklamalarda bulunan Doğan, "Bankalar Birliği'nden çıkarak kulübümüzü çok önemli sorunlardan kurtardık. 19 ay önce seçildiğim zaman borçsuz bir Trabzonspor sözü vermiştim. Önümüzdeki süreçte, bugün yapılan hamlelerin önemini daha iyi anlayacağız. İnşallah önümüzdeki 3 yıl Trabzonspor'un ekonomik özgürlüğünü kazandığı, akademi anlamında Avrupa kulüpleri ile yarışacak hale geldiği bir dönem olacak." ifadelerini kullandı.

Sportif sonuçlara değinen Doğan, "Sportif olarak size karşı mahcubiyetim var ama inşallah Şenol Güneş ile birlikte bu sorunu halledeceğiz." sözlerini sarf etti.

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan, yeniden başkan seçildi

"MHK'Yİ GÖREVDEN AL HACIOSMANOĞLU!"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki gösteren Doğan, "Trabzonspor yalnızca iç sorunları ile değil, Türk futbolundaki sistemsel çarpıklıklarla da mücadele etmiştir, Trabzonspor'un tarihi bunlarla geçmiştir. Bu bağlamda TFF Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'na bir çare de bulunuyorum. Hakem hataları artık sadece bir tesadüf değil, kulüplerin emeğini gasp eden sistemsel bir probleme dönmüştür. Sayın Hacıosmanoğlu, MHK'nin mevcut yapısının Türk futbolunu adil bir şekilde yönetemediği açıktır, artık köklü bir değişim şarttır. Hakemlerin performansını şeffaf ve liyakate dayalı şekilde değerlendirecek bir sistem gereklidir. Mevcut MHK'yi görevden alarak futbolun adaletini sağlayacak insanları göreve getirmek sizin sorumluğunuzdadır. Türk futbolunun artık bu yükü taşıyacak gücü kalmamıştır. Adaletsizliğe karşı hiç susmadık. Bir şekilde Türk futboluna adalet gelecek. Trabzonspor'un misyonu sadece kendi hakları için değil, Türk futbolunun temiz geleceği için de savaşmaktır." dedi.

Trabzonspor genel kurulunda 'Yeter Hacıosmanoğlu!" ve 'İbrahim istifa!" tezahüratları yapıldı.

Trabzonspor\'da Ertuğrul Doğan, yeniden başkan seçildi

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan, yeniden başkan seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • SnOW gRaiN:
    ptt lig trabzona yakisir 4 8 Yanıtla
  • SnOW gRaiN:
    trabzon kumeye dogru hizli kosar adim 4 6 Yanıtla
  • Çelikk:
    Tebrikler Ama Değişen Birşey Yok Mesela Başarı 0 3 1 Yanıtla
  • Mehmet Emin Aloş:
    tek aday olarak kazanmış tebrik etmek lazım 3 1 Yanıtla
  • Erol Çolak:
    fenerbahce ile uğraşacağınıza götünüzü kurtarın cincon kurtarsın sizi 1 3 Yanıtla
  • Behzat:
    oturan yapışıyor. 2 1 Yanıtla
  • Necip Ahmetoğlu:
    artık trabzonspor bittiği andır utanmaz arlanmaz 0 0 Yanıtla
  • Harun Sönmez:
    Takımı bitirmeye kararlı o zaman. 0 0 Yanıtla
  • mehmet karatas:
    Trabzonu bitiren adam. Koskoca efsane takımı ne hale getirdi bu arkadaş. Neden tek aday? Kokoca Trabzon başka aday çıkaramadı mı? Bu arkadaş bu işi yapacak yeteneğe sahip değil. 0 0 Yanıtla
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