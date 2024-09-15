Trabzon'da korkutan sakatlık! Cihan Çanak, sahayı sedyeyle terk etti - Son Dakika
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Spor

Trabzon'da korkutan sakatlık! Cihan Çanak, sahayı sedyeyle terk etti

Trabzon\'da korkutan sakatlık! Cihan Çanak, sahayı sedyeyle terk etti

Trabzonspor'da Cihan Çanak, Beşiktaş maçında son dakikasında Felix Uduokhai ile çarpıştıktan sonra futbolseverleri korkuttu. Sert düşüş sonrası yerde hareketsiz kalan 19 yaşındaki futbolcu, daha sonra bilinci açık bir şekilde sedyeyle kenara geldi.

15.09.2024 22:25
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Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştığı maçın son dakikasında bordo-mavili futbolcu Cihan Çanak, korkutan bir sakatlık yaşadı.

Trabzonspor'da korkutan sakatlık! Cihan Çanak, sahayı sedyeyle terk etti

HAREKETSİZ BİR ŞEKİLDE YERDE KALDI

90. dakikada Beşiktaş stoperi Felix Uduokhai ile çarpışan Trabzonsporlu Cihan Çanak, sert bir şekilde yere düştü. Sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan 19 yaşındaki futbolcu için hemen sahaya girdi.

Trabzonspor'da korkutan sakatlık! Cihan Çanak, sahayı sedyeyle terk etti

SAHAYI SEDYEYLE TERK ETTİ

Cihan Çanak'ın müdahale sonrası bilincinin açık olduğu görüldü. Genç futbolcu, sedyeyle oyundan çıktı ve Ozan Tufan oyuna dahil oldu.

Trabzonspor, Ozan Tufan, Beşiktaş, Trabzon, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzon'da korkutan sakatlık! Cihan Çanak, sahayı sedyeyle terk etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • ferhat eser: futbol erkek oyunudur bu böyle biline 8 45 Yanıtla
  • Çelikk: Kız Gibi Bayıldı Oğlan 6 34 Yanıtla
  • Türk Ak: BJK BALONU PATLADI BU SENE FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLUR 9 18 Yanıtla
  • Necdet Kır: böyle bir kötü maç ilk defa izledim oyun oynayın arkadaşlar kendinizi yere atmayın şu güzel taraftarı üzmeyin en önemlisi futbol oynayın. 3 9 Yanıtla
  • Necdet Kır: kendi çarptı kendi düştü bu nasıl iş ilginç 4 6 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Geçmiş olsun Cihan Çanak :( 7 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: Rafadan Silva yi dövüyorlar diyor şuan tv de feyzo hani erkek oyunuydu 1 4 Yanıtla

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SON DAKİKA: Trabzon'da korkutan sakatlık! Cihan Çanak, sahayı sedyeyle terk etti - Son Dakika
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