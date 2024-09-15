Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştığı maçın son dakikasında bordo-mavili futbolcu Cihan Çanak, korkutan bir sakatlık yaşadı.
90. dakikada Beşiktaş stoperi Felix Uduokhai ile çarpışan Trabzonsporlu Cihan Çanak, sert bir şekilde yere düştü. Sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan 19 yaşındaki futbolcu için hemen sahaya girdi.
Cihan Çanak'ın müdahale sonrası bilincinin açık olduğu görüldü. Genç futbolcu, sedyeyle oyundan çıktı ve Ozan Tufan oyuna dahil oldu.
Son Dakika › Spor › Trabzon'da korkutan sakatlık! Cihan Çanak, sahayı sedyeyle terk etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (10)