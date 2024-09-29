Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor'u konuk eden Trabzonspor'da Ozan Tufan şanssız bir an yaşadı.
36. dakikada sakatlık geçiren Ozan Tufan, sedye ile kenara geldi. Kulüp doktorlarından alınan bilgiye göre; 29 yaşındaki futbolcunun sakatlığının darbeye bağlı olmadığı ve bilek burkulması yaşadığı öğrenildi. Ozan'ın yerine Muhammed Cham oyuna dahil oldu.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor'da şok sakatlık! Ozan Tufan, sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı - Son Dakika
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