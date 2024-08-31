Trabzonspor, Eyüpspor maçı öncesi son antrenmanda Abdullah Avcı\'yı kaybetti

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın akşam saat 19.15'te Eyüpspor'a konuk olacak Trabzonspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavililerin yollarını ayırmaya hazırlandığı teknik direktör Abdullah Avcı, bu antrenmanda takımın başında değildi.
Bordo-mavililerde yolların ayrılması beklenen teknik direktör Abdullah Avcı, Eyüpspor maçı öncesi cumartesi günü yapılan son antrenmanda takımın başında yer almadı. Bordo-mavililer, Eyüpspor maçı öncesi son antrenmanını İhsan Derelioğlu yönetiminde yaptı.
Trabzonspor'dan antrenman için yapılan açıklama şu şekilde;
"Takımımız, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağımız İkas Eyüpspor maçı hazırlıklarını, Teknik Koordinatörümüz İhsan Derelioğlu yönetiminde bugün 12.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı."
Karadeniz ekibi, Avrupa defterinin kapanmasının ardından Abdullah Avcı ile yolları ayırma kararı alışmıştı. Fesih için görüşmeler sürerken Abdullah Avcı, Trabzonspor'dan sezon sonuna kadar olan alacağının tamamını istiyor.
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