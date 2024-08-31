Trabzonspor, Eyüpspor maçı öncesi son antrenmanda Abdullah Avcı'yı kaybetti - Son Dakika
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Trabzonspor, Eyüpspor maçı öncesi son antrenmanda Abdullah Avcı'yı kaybetti

Trabzonspor, Eyüpspor maçı öncesi son antrenmanda Abdullah Avcı\'yı kaybetti

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında Eyüpspor'a konuk olacak maç öncesi son antrenmanda teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımın başında olmadığı açıklandı. Avcı ile yollarını ayırmaya hazırlanan Trabzonspor, fesih için görüşmeler sürerken Avcı'nın sezon sonuna kadar olan alacağının tamamını istediği belirtildi.

31.08.2024 16:54
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın akşam saat 19.15'te Eyüpspor'a konuk olacak Trabzonspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavililerin yollarını ayırmaya hazırlandığı teknik direktör Abdullah Avcı, bu antrenmanda takımın başında değildi.

ANTRENMANA ÇIKMADI

Bordo-mavililerde yolların ayrılması beklenen teknik direktör Abdullah Avcı, Eyüpspor maçı öncesi cumartesi günü yapılan son antrenmanda takımın başında yer almadı. Bordo-mavililer, Eyüpspor maçı öncesi son antrenmanını İhsan Derelioğlu yönetiminde yaptı.

TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI

Trabzonspor'dan antrenman için yapılan açıklama şu şekilde;

"Takımımız, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağımız İkas Eyüpspor maçı hazırlıklarını, Teknik Koordinatörümüz İhsan Derelioğlu yönetiminde bugün 12.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı."

FESİH İÇİN 1 SEZONLUK ALACAKLARINI İSTİYOR

Karadeniz ekibi, Avrupa defterinin kapanmasının ardından Abdullah Avcı ile yolları ayırma kararı alışmıştı. Fesih için görüşmeler sürerken Abdullah Avcı, Trabzonspor'dan sezon sonuna kadar olan alacağının tamamını istiyor.

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    Yorumlar (19)

  • Galatasaray Spor kulübü: Nasıl bir başlık bu kaybetti 52 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Adamın daha bi tane tur atladığını görmedim. Ön eleme turundaki zayıf takımları bile eleyemiyor. 44 0 Yanıtla
  • Türk Ak: ADAMIN HAKKI YENİLDİ BENCE ADAM GİDİNCE FORVET GELDİ TUHAF HERNEYSEE BENİ İLGİLENDİRMEZ AMA BEŞİKTAŞI 2 hafta sonra gole bogarsın ğnşallah trabzon 10 30 Yanıtla
  • Sedat Bezmen: Başlığı okudum dedim heralde Abdullah Avcı öldü :)) 34 0 Yanıtla
  • ferhat eser: ender trabzonsporu manchestercitiyle karıştırdın herhalde trabzon bu tarihinde kimi elemiş kupada Beşiktaşı eleriz diye hayal kurmuşlardı musrati verdi kupayı ellerine :)) 21 13 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: St Gallen antrenmanlarını seyretsin Abdullah Avcı 26 2 Yanıtla
  • Adem: Eyüp çakacak hamsilere 17 7 Yanıtla
  • Chef Cecey: bjk yi batirdi ts yide batiracak tum alacaklarini istiyor bu adam hakkinda soylenen hersey doğruymus demekki 18 2 Yanıtla
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