Trabzonspor, Eyüpspor maçı öncesi son antrenmanda Abdullah Avcı\'yı kaybetti

Spor

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın akşam saat 19.15'te Eyüpspor'a konuk olacak Trabzonspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavililerin yollarını ayırmaya hazırlandığı teknik direktör Abdullah Avcı, bu antrenmanda takımın başında değildi.

ANTRENMANA ÇIKMADI

Bordo-mavililerde yolların ayrılması beklenen teknik direktör Abdullah Avcı, Eyüpspor maçı öncesi cumartesi günü yapılan son antrenmanda takımın başında yer almadı. Bordo-mavililer, Eyüpspor maçı öncesi son antrenmanını İhsan Derelioğlu yönetiminde yaptı.

TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI

Trabzonspor'dan antrenman için yapılan açıklama şu şekilde;

"Takımımız, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağımız İkas Eyüpspor maçı hazırlıklarını, Teknik Koordinatörümüz İhsan Derelioğlu yönetiminde bugün 12.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı."

FESİH İÇİN 1 SEZONLUK ALACAKLARINI İSTİYOR

Karadeniz ekibi, Avrupa defterinin kapanmasının ardından Abdullah Avcı ile yolları ayırma kararı alışmıştı. Fesih için görüşmeler sürerken Abdullah Avcı, Trabzonspor'dan sezon sonuna kadar olan alacağının tamamını istiyor.