Trabzonspor'da Vitor Hugo sevinci - Son Dakika
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Trabzonspor'da Vitor Hugo sevinci

01.04.2022 19:21
Trabzonspor'da Vitor Hugo sevinci

Spor Toto Süper Lig'de 3 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, Trabzon'a dönen Vitor Hugo ise çalışmalarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'de 3 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, Trabzon'a dönen Vitor Hugo ise çalışmalarına başladı.

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışmayla sürdürdü. Teknik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 ve rondo çalışmaları gerçekleştiren bordo-mavililer, antrenmanı şut çalışmasıyla tamamladı. Uzun süren sakatlığın ardından Trabzon'a dönen Vitor Hugo ise takım arkadaşlarıyla hasret giderirken, çalışmalarına başladı.

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Trabzonspor, Beşiktaş, Trabzon, Hugo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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