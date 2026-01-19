Trabzonspor'dan Fatih Tekke'nin ücretine iyileştirme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Trabzonspor'dan Fatih Tekke'nin ücretine iyileştirme

Trabzonspor\'dan Fatih Tekke\'nin ücretine iyileştirme
19.01.2026 20:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor Kulübü, Teknik Direktör Fatih Tekke ve ekibinin yıllık ücretinde iyileştirme yaptı. Teknik heyetin aylık ücretini 7 milyon 500 bin TL yapan Karadeniz ekibi, yıllık ise 90 milyon TL ödeyecek.

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Trabzonspor, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin sözleşmesinde iyileştirmeye gitti.

FATİH TEKKE VE TEKNİK EKİBİNE JEST

Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Fatih Tekke ile olan 30.06.2029 bitiş tarihli Teknik Adam Sözleşmesinin ücret kısmına ilişkin hükümleri aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre; Fatih Tekke ve ekibinin ücreti, Ocak 2026'dan itibaren başlamak üzere aylık net 7 milyon 500 Bin TL olaraki yıllık net 90 milyon TL garanti ücret olacak şekilde revize edilmiştir" denildi.

SEZON PERFORMANSI

Süper Lig'de şu ana kadar 18 maça çıkan Trabzonspor, topladığı 38 puanla Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Fatih Tekke, Trabzonspor, Karadeniz, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'dan Fatih Tekke'nin ücretine iyileştirme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Kerim Ayric Kerim Ayric:
    ulan milyonluk takım idaresi var aldığı para gülünç 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksiciden mest eden hareket Çocuğun halini görünce hiç düşünmeden harekete geçti Taksiciden mest eden hareket! Çocuğun halini görünce hiç düşünmeden harekete geçti
Elazığ’daki kavga, tuvaletini duvara yapan yolcu nedeniyle çıkmış Elazığ'daki kavga, tuvaletini duvara yapan yolcu nedeniyle çıkmış
Ateşkes sonrası Haseke ilinden gelen katliam iddialarına soruşturma Ateşkes sonrası Haseke ilinden gelen katliam iddialarına soruşturma
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu 11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
Ülke felaketi yaşıyor 300 ev küle döndü, OHAL ilan edildi Ülke felaketi yaşıyor! 300 ev küle döndü, OHAL ilan edildi
2 hızlı tren raydan çıktı En az 24 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı 2 hızlı tren raydan çıktı! En az 24 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı

23:07
’’7 oyuncu alabilirdik’’ diyen Sergen Yalçın gün vererek taraftarların içine su serpti
''7 oyuncu alabilirdik'' diyen Sergen Yalçın gün vererek taraftarların içine su serpti
23:03
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi
21:59
Dolmabahçe’de 905’te mutlu son Beşiktaş, Kayserispor’u son saniyelerde devirdi
Dolmabahçe'de 90+5'te mutlu son! Beşiktaş, Kayserispor'u son saniyelerde devirdi
21:38
YPG, Suriye’de hapishaneden DEAŞ’lı teröristleri bıraktı
YPG, Suriye'de hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı
21:21
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
20:47
İstanbul’un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 23:42:15. #7.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor'dan Fatih Tekke'nin ücretine iyileştirme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.