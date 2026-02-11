Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi taraftarlara uyarı - Son Dakika
Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi taraftarlara uyarı

11.02.2026 20:11
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Trabzonspor, karşılaşması öncesi taraftarlara erken stadyuma gelmeleri çağrısında bulundu.

Trabzonspor Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesi stadyuma giriş ve ulaşım süreçleriyle ilgili bilgilendirmede bulundu.

TRABZONSPOR'DAN TARAFTARLARINA UYARI

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, maça gidecek taraftarların stadyuma giriş ve ulaşım süreçlerinin sağlıklı ilerleyebilmesinin önemine işaret edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uzun kuyruklar ve gecikmeler yaşanmaması adına stadyuma erken saatlerde gelinmesi önem arz etmektedir. Başkasına ait Passolig kartı ile stadyuma giriş kesinlikle mümkün olmayacaktır. Emniyet birimleri bu karşılaşma öncesinde başkasının Passolig'i ile stadyuma girişi konusunda özel ve sıkı tedbirler uygulayacaktır. Trafik yoğunluğunu azaltmak ve ulaşımda aksaklık yaşanmaması adına mümkün mertebe şahsi araçlar yerine belediyenin belirlediği ortak alanlardan hareket eden toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi rica olunur."

