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Süper Lig'de gerilim artıyor! Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi olay açıklama - Son Dakika

Süper Lig'de gerilim artıyor! Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi olay açıklama

Son Güncelleme: 03.11.2023 17:39

Fenerbahçe ile deplasmanda kozlarını paylaşacak Trabzonspor, zorlu mücadele öncesi geçmiş maçlarda yaşanan hakem hatalarını ve kasıtlı kararları dile getirerek, ''Umarız haftalardır devam eden tiyatronun finali yarın akşam sahneye konulmaz'' başlıklı bir açıklama yaptı.

Trabzonspor, Süper Lig lideri Fenerbahçe ile deplasmanda kozlarını paylaşacağı maç öncesi, "Umarız haftalardır devam eden tiyatronun finali yarın akşam sahneye konulmaz!" başlıklı bir açıklama yaptı.

İşte Trabzonspor'un o açıklaması;

" Galatasaray, Atakaş Hatayspor ve Siltaş Yapı Pendikspor karşılaşmalarında hakem hatası diyemeyeceğimiz ve tamamen kasıtlı kararlar sonucunda puanlarımız çalınmış, haksız şekilde verilen kart ile futbolcumuz oyun dışı bırakılmıştır.

TFF yetkilileriyle yapılan görüşmede Siltaş Yapı Pendikspor maçının hakemine ceza verildiğinin belirtilmesine rağmen düdük çalmaya devam etmiş, "aynı karşılaşmanın gözlemcisinin, raporunu değiştirmesi için arandığı iddiasını" TFF'ye aktarmamıza rağmen herhangi bir işlem yapılmamıştır.

VavaCars Fatih Karagümrük maçında Onuachu'nun attığı bariz gol geçersiz sayılmıştır. Pozisyonda top daha kalecinin eline geçmeden oyuncumuz kafayı vurmuş, orta hakem Ali Şansalan faul düdüğünü çalarak, VAR müdahalesinin önüne geçmiştir.

Trabzonspor Kulübü olarak defaatle hakem performanslarının "dikkatle izlenmesi" talebimizi TFF Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'ye ilettik. Ancak görüyoruz ki sistem yine aynı şekilde ilerliyor ve bazı hakemler, birilerinin değirmenine su taşımayı sürdürüyor.

Umarız, haftalardır devam eden bu tiyatronun finali, hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe karşılaşmasında sahneye konulmaz ve FairPlay'in hakim kılındığı, iyi oynayanın bileğinin hakkı ile kazandığı, kimseye ayrımcılık hakkı tanınmadığı bir maç olur. Belirttiğimiz unsurlar dışında yaşanacak her türlü olumsuzluğa karşı gereğini yapacağımızı tüm futbol kamuoyuna duyururuz!"

Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi olay açıklama : Umarız tiyatronun finali olmaz
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de gerilim artıyor! Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi olay açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig'de gerilim artıyor! Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi olay açıklama - Son Dakika
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