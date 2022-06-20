Trabzonspor'dan Nwakaeme'ye veda! Kulübün paylaştığı videoya taraftarlardan beğeni yağıyor - Son Dakika
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Trabzonspor'dan Nwakaeme'ye veda! Kulübün paylaştığı videoya taraftarlardan beğeni yağıyor

20.06.2022 22:12
Trabzonspor'dan Nwakaeme'ye veda! Kulübün paylaştığı videoya taraftarlardan beğeni yağıyor

Trabzonspor sözleşmesi sona eren Anthony Nwakaeme'ye veda etti. Bordo-mavili kulüp sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazen gitsen de aslında sonsuza kadar kalırsın... Her şey için teşekkürler Tony." ifadelerini kullanarak bir video yayınladı. Trabzonspor taraftarından büyük ilgi gören videoya kısa süre içerisinde binlerce beğeni geldi.

Yeni sezonda bordo-mavili formayı giymeyecek olan Anthony Nwakaeme'ye Trabzonspor sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda etti.

"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER TONY"

Sosyal medya hesabından Nwakaeme'ye veda eden Trabzonspor, "Bazen gitsen de aslında sonsuza kadar kalırsın... Her şey için teşekkürler Tony." ifadelerini kullanarak özel bir video yayınladı.

"HİÇBİR ŞEYİ ASLA UNUTMAYACAĞIM"

Deneyimli futbolcu geçtiğimiz günlerde yayınladığı mesajda, "Sevgili Trabzonspor taraftarları. Beni sizinle karşı karşıya getiriyorlar. Bu yüzden ayrılan benmişim gibi görünecek. Onlar da benim piyasa değerimi etkilemeye çalışacaklar. Sadece sizi sevdiğimi bilin. Burada mutlulukla geçen 4 yıl içerisinde 1 şampiyonluk kupası, 1 süper kupa kazadık ve birlikte tarih yazdık. Her şey için çok teşekkürler. Hiçbir şeyi asla unutmayacağım." sözlerini kullanmıştı.

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Son Dakika Spor Trabzonspor'dan Nwakaeme'ye veda! Kulübün paylaştığı videoya taraftarlardan beğeni yağıyor - Son Dakika


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