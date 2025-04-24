Trabzonspor'dan tarihi adım! Türkiye'de bunu başaran tek kulüp olacaklar - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor'dan tarihi adım! Türkiye'de bunu başaran tek kulüp olacaklar

Trabzonspor\'dan tarihi adım! Türkiye\'de bunu başaran tek kulüp olacaklar

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisine verdiği röportajda 1.5 milyar lira vergi borçlarını kapatacaklarını duyurdu. Doğan, ''Bu adımla birlikte Trabzonspor, Türkiye'de vergi borcu bulunmayan tek kulüp statüsüne ulaşacaktır'' dedi.

24.04.2025 16:39
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Dergisi'ne verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili kulübün tarih boyunca sadece sahadaki başarılarla anılan bir kulüp olmadığını aktaran Doğan, atacakları tarihi bir adımı da paylaştı.

Trabzonspor'un direnişi, kararlılığı ve kendi imkanlarıyla ayakta kalma iradesiyle Türk futbolunda özel bir yer edindiğine işaret eden Doğan, "Bugün yürüttüğümüz mali yeniden yapılanma süreci, bugünün sorunlarına çözüm üretmek için değil, aynı zamanda yarının güçlü, özgür ve sürdürülebilir Trabzonspor'unu inşa etme iradesinin ürünüdür" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'DE VERGİ BORCU OLMAYAN TEK KULÜP OLACAK

Ekonomik anlamda sürdürülebilir ve disiplinli bir mali yapının temellerini atacaklarını ifade eden Doğan, şunları kaydetti;

"Yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz sermaye artırımı, bu sürecin en kritik eşiklerinden biridir. Buradan gelecek paranın tamamı borçların temizlenmesine yönlendirilecektir. İlk etapta yaklaşık 1,5 milyar Türk lirası tutarındaki vergi borcunun kapatılması planlanmaktadır. Bu adımla birlikte Trabzonspor, Türkiye'de Vergi Borcu bulunmayan tek kulüp statüsüne ulaşacaktır. Ayrıca kulübümüz UEFA Finansal Fair Play ilkelerine tam uyum sağlayarak, sürdürülebilir ve disiplinli bir mali yapının temellerini kalıcı şekilde atmış olacaktır."

Ertuğrul Doğan, mali yapının güçlendirilmesi sürecinde kulübün ekonomik kapasitesini artıracak büyük ölçekli projelerin devreye alındığını, "Kartal Tesisleri" ve Emlak Konut GYO AŞ ile imzalanan protokolün, Trabzonspor için ekonomik ve yapısal anlamda önemli bir sıçrama noktası olduğunu vurguladı.

Kartal Tesisleri ve Akyazı projelerinden elde edilecek gelirlerin Trabzonspor'un ekonomik bağımsızlığını kalıcı biçimde tesis edeceğine inandığını belirten Doğan, "Bu vizyonun gerçekleşmesinde yanımızda duran tüm kişi ve kurumlara, camiamız adına en içten teşekkürlerimizi sunarız. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve Emlak Konut Genel Müdürlüğüne destekleri için minnettarız" ifadelerini kullandı.

Doğan, bugün atılan adımların geleceği inşa etmeyi planlayan Trabzonspor'u uzun vadeli başarıya taşıyacağına, bu sorumluluğun ağır ve kutsal olduğuna dikkati çekti.

"BU CAMİA YALNIZCA KUPALARLA ANILMAZ"

Trabzonspor'un bir kulübün ötesinde bir inanç, bir hafıza ve vicdan olduğunu aktaran Doğan, "Bu camia yalnızca kupalarla anılmaz. Duruşuyla, köklü değerleriyle yaşar. Attığı her adımda insan onurunu gözetir, aldığı her kararda toplumsal sorumluluk taşır." değerlendirmesinde bulundu.

"HER TEZAHÜRATTA MATTIA'NIN ADI DUYULACAK"

Ertuğrul Doğan, Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin şehrin yüreğine kazındığını belirterek, şunları kaydetti;

"Trabzonspor sevdasıyla büyümüş, 2022 şampiyonluğunda binlerce taraftarla birlikte meydanlardaki o coşkuya karışmıştır. O gün dökülen sevinç gözyaşları, onun bordo-mavi ile kurduğu gönül bağının en saf ifadesidir. Ahmet'imiz, Trabzonspor ile nefes alan, çocukluğunu bu renklerle yoğuran, kendini bu kulübün bir parçası olarak gören kardeşimizdi. Bu aidiyeti sonsuzlaştırmak üzere Papara Park'taki Yavru Fırtına Tribünü'ne Mattia Ahmet Minguzzi'nin adını veriyoruz. Bu tribün yalnızca betonarme bir yapı olmayacak. Vefanın, insanlığın ve adalet arayışının karşılık bulduğu mekana dönüşecek. Her tezahüratta Mattia'nın adı duyulacak. Her alkışta, her zaferde onun sesi yükselecek. Unutanlardan değiliz. Sessiz kalanlardan da olmayacağız."

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Ertuğrul Doğan, Trabzonspor, Ekonomi, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'dan tarihi adım! Türkiye'de bunu başaran tek kulüp olacaklar - Son Dakika

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