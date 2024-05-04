Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor'a 3-1 mağlup oldu - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor'a 3-1 mağlup oldu

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasındaki Karadeniz derbisinde konuk olduğu Yılport Samsunspor'a 3-1 mağlup oldu.

04.05.2024 20:58  Güncelleme: 21:03
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftası Karadeniz derbisine sahne oldu. Yılport Samsunspor'a konuk olan Trabzonspor, rakibine 3-1 kaybetti.

SAMSUNSPOR HIZLI BAŞLADI

Maça hızlı başlayan ev sahibi takım, Taylan Antalyalı'nın 14. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Samsunspor, 28. dakikada Marius Mouandilmadji'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor'a 3-1 mağlup oldu

İLK YARIDA 4 GOL VAR

Yediği gollerin şokunu üstünden atan Trabzonspor, 4 dakika sonra Enis Bardhi ile farkı 1'e indirmeyi başarsa da 36. dakikada Joaquin Fernandez'in kendi kalesine attığı golle aradaki fark yeniden 2'ye yükseldi. 4 golün atıldığı ilk yarı, 3-1 Samsunspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor'a 3-1 mağlup oldu

İKİNCİ YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

Mücadelenin ilk yarısında 4 gol atılırken, ikinci 45 dakikada gol sesi çıkmadı. Her iki takım da yakaladıkları gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Karadeniz derbisinde Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Samsun temsilcisi, 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

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Son Dakika Spor Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor'a 3-1 mağlup oldu - Son Dakika

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