Trabzonspor derbisine saatler kala Acun Ilıcalı'dan ortalığı karıştıracak hakem yorumu - Son Dakika
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Trabzonspor derbisine saatler kala Acun Ilıcalı'dan ortalığı karıştıracak hakem yorumu

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Trabzonspor derbisine saatler kala karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. Ilıcalı "Türkiye'de ne yaşanıyor her zaman söylüyorum anlamakta zorluk çekiyorum. Kasten mi bir şeyler oluyor anlamadım ki. Hatayı anlarız da hatanın da bir limiti olmaz mı? Türkiye'deki her hakemle ilgili kaygım var" diye konuştu.

03.11.2024 12:25  Güncelleme: 13:12
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Süper Lig'in 11. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Lider Galatasaray'ın bay geçtiği haftada Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler kazanarak puan farkını 5'e düşürmenin planlarını yapıyor. Zorlu mücadele öncesinde Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"MAÇIN ANA SUÇLUSU HAKEMDİ"

Geçen sezon oynanan olaylı maça değinen Ilıcalı, "Ben, Trabzonspor seyircisini yıllardan beri tanıyorum, biliyorum. Geçen sezonki maçta iyi günlerinde değillerdi. Hakemin de çok anlamsız bir şekilde sahada çok erken durdurabilecek olaylara yol verdiğini düşünüyorum. Ben o maçın ana suçlusunun hakem olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor seyircisi maçın oynanmasını istemedikleri için bir davranış içindeydiler. Olabilir, futbolda her seyircinin kötü zamanı olur. Bu futbolda her yerde yaşanıyor. Bu sene öyle bir durum olduğunu düşünmüyorum. Trabzonlu birçok dostum da var, aram iyidir." ifadelerini kullandı.

"MAÇ ZAMANI ORADA OLACAĞIM"

Trabzonspor Başkanı ile dost olduklarının altını çizen Acun Ilıcalı, Beyaz TV'ye şöyle konuştu: "Ertuğrul Doğan ile bol bol konuşuyoruz zaten. Özel bir yemeğe ihtiyacımız yok biz zaten dostuz. O gün Trabzon'a gelmeyeceğim maç zamanı orada olacağım. O yüzden davete icabet etmiyorum diye algılanmasın lütfen."

"HAKEMLERLE İLGİLİ KAYGIM VAR"

Son olarak hakemler hakkında değerlendirme yapan Acun Ilıcalı, "Hakemler hakkında ne diyebilirim ki. Konuşmayayım şimdi ayıp olacak, hakemlere ayıp olacak. Türkiye'de ne yaşanıyor her zaman söylüyorum anlamakta zorluk çekiyorum. Kasten mi bir şeyler oluyor anlamadım ki. Hatayı anlarız da hatanın da bir limiti olmaz mı? Türkiye'deki her hakemle ilgili kaygım var." şeklinde konuştu.

Trabzonspor derbisine saatler kala Acun Ilıcalı\'dan ortalığı karıştıracak hakem yorumu

Oğuzhan Çakır, Acun Ilıcalı, Trabzonspor, Fenerbahçe, Trabzon, Türkiye, 3-sayfa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor derbisine saatler kala Acun Ilıcalı'dan ortalığı karıştıracak hakem yorumu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (39)

  • Emin Erol:
    ligde 21 tane hakem var 20 si fetocu ve Galatasaray lı 61 207 Yanıtla
  • Kenan BAYRAK:
    Acun senin anlattıkların bize riv riv Sende koç gibi A.yildirim gibi tam f.b.karekter ve kişiliğine haizsiniz..Sizler olduğunuz müddetçe f.b. nin iki yakası biraraya gelmeyecek..Değil morinyo Alex Fergusonu getirsen fayda etmez.. Mazlumun hakkını iadei itibar etmediğiniz sürece.. 158 6 Yanıtla
  • Alparslan Dövücü:
    Gene baskın oluşturmaya çalışıyor çakal 127 29 Yanıtla
  • Server Kamaci:
    TFF derhal bununla ilgili cezai müeddiyeye gitmeli maçtan önce hakem hakkında yorum yapmak, hakemi etki altına almaya çalışıyorlar hatta hatta daha ileriye gidip şunu söyleyeyim bu sene Galatasaray'ın oynadığı oyun da ortada fener ve bjk'nin de bunlar Galatasaray 5. yıldızı takmasın diye ellerinden geleni yapacak her türlü çirkefliğe başvuruyorlar ve vuracaklar... 114 11 Yanıtla
  • Coşkun Vural:
    Ağlama sesleri geliyor 84 21 Yanıtla
  • Demir Şener:
    Diyelim ki bu kuşçuklar farklı galibiyet elde ettiği maçlar kazandı ve maç boyunca hakemler rakip takım aleyhine kararlar aldı, yahu adil bir maç olmadı biz bu galibiyeti haketmedik, hakemler maçı rakip aleyhine katletti gibi mütevazi bi açıklama gelir mi bunlardan, tırı vırıda başka bişey değil başaramadıkça ancak hakemlere saldırılar, belliki uzun yıllar tek büyük gerçek büyük büyük GALATASARAY olacak 96 5 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Hak veriyorum size 20 72 Yanıtla
  • Mehmet Özhan OĞUZ:
    yabancı hakem getirelim acun. geçen sene yabancı hakem geldikten sonraki halinizi de biliyoruz. sen hull City de ne yaptın ki fenev de ne yapacaksın. merak ediyorum İngiltere de lig veya hakem için böyle konuşabiliyor musun. 79 10 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bunlar konuşuyor hakemleri etkiliyor maçtan önce konuşmayın ya hayret 71 15 Yanıtla
  • COŞKUN BARIŞ:
    Sadece konuşuyorsun rihanna transferi ne oldu 48 12 Yanıtla
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