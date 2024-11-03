Trabzonspor derbisine saatler kala Acun Ilıcalı\'dan ortalığı karıştıracak hakem yorumu

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Süper Lig'in 11. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Lider Galatasaray'ın bay geçtiği haftada Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler kazanarak puan farkını 5'e düşürmenin planlarını yapıyor. Zorlu mücadele öncesinde Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"MAÇIN ANA SUÇLUSU HAKEMDİ"

Geçen sezon oynanan olaylı maça değinen Ilıcalı, "Ben, Trabzonspor seyircisini yıllardan beri tanıyorum, biliyorum. Geçen sezonki maçta iyi günlerinde değillerdi. Hakemin de çok anlamsız bir şekilde sahada çok erken durdurabilecek olaylara yol verdiğini düşünüyorum. Ben o maçın ana suçlusunun hakem olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor seyircisi maçın oynanmasını istemedikleri için bir davranış içindeydiler. Olabilir, futbolda her seyircinin kötü zamanı olur. Bu futbolda her yerde yaşanıyor. Bu sene öyle bir durum olduğunu düşünmüyorum. Trabzonlu birçok dostum da var, aram iyidir." ifadelerini kullandı.

"MAÇ ZAMANI ORADA OLACAĞIM"

Trabzonspor Başkanı ile dost olduklarının altını çizen Acun Ilıcalı, Beyaz TV'ye şöyle konuştu: "Ertuğrul Doğan ile bol bol konuşuyoruz zaten. Özel bir yemeğe ihtiyacımız yok biz zaten dostuz. O gün Trabzon'a gelmeyeceğim maç zamanı orada olacağım. O yüzden davete icabet etmiyorum diye algılanmasın lütfen."

"HAKEMLERLE İLGİLİ KAYGIM VAR"

Son olarak hakemler hakkında değerlendirme yapan Acun Ilıcalı, "Hakemler hakkında ne diyebilirim ki. Konuşmayayım şimdi ayıp olacak, hakemlere ayıp olacak. Türkiye'de ne yaşanıyor her zaman söylüyorum anlamakta zorluk çekiyorum. Kasten mi bir şeyler oluyor anlamadım ki. Hatayı anlarız da hatanın da bir limiti olmaz mı? Türkiye'deki her hakemle ilgili kaygım var." şeklinde konuştu.