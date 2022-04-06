Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Sürmen: 2 yıl önce söylediklerimizi bugün Nihat Özdemir söylüyor - Son Dakika

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski Başkanı Nihat Özdemir'in istifasının ardından Göksel Gümüşdağ'ı işaret etmesini değerlendirerek, "Yargının ve belki de Spor Bakanlığı'nın bu işe el atması lazım. 2 yıl önce biz bunları söyledik, Nihat Özdemir'i uyardık, ceza aldık. Trabzon Barosu bu isimlerle ilgili suç duyurusunda bulunmuştu, takipsizlik kararı verildi. O gün söylediklerimizi bugün Nihat Özdemir söylüyor" dedi.

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Başkanvekili Mehmet Ongan, Kurul Genel Sekreteri İsmail İnan ile yönetim kurulu üyesi Osman Çavuşoğlu, Trabzon basınıyla buluştu. Trabzonspor'un şampiyonluğa yürüdüğü yolda destek veren camianın tüm üyelerine teşekkür eden Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Nihat Özdemir'in TFF'den istifasıyla başlayan süreci ve futbol dünyasında tartışma yaratan iddialarını değerlendirdi.

'MHK KARARIYLA LİGİ ŞAİBELİ KABUL ETMEYİZ'TFF eski Başkanı Nihat Özdemir'in istifası ve görevden alınan hakemlerin yeniden göreve dönmesi gibi gelişmelere bağlı olarak ortaya atılan ligde şaibe olduğu iddialarını değerlendiren Sürmen, " Merkez Hakem Kurulu (MHK) kararlarıyla ligi şaibeli kabul etmeyiz. MHK kararları aldığı zaman en yakınımızdaki takımlarla 18 ila 20 puan fark vardı. Zaten Trabzonspor'un şampiyonluğunun resmen tescillenmese de fiilen tescillendiği dönemde alınmış bir karar. İnsanlar tabi ki tartışır. 'Keşke ligin sonu beklenseydi' diyenler var. MHK'den bazı isimler alttan gelenleri yetiştirmek için yaptık diyor. O içlerindeki sorundur. Trabzonspor'u bağlamaz, Trabzonspor'un da bu icraatlarda rolü yoktur" dedi. 'SUÇ DUYURUSUNA TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ'Nihat Özdemir'in istifası sonrasında yaptığı açıklamalarda Göksel Gümüşdağ'ı suçlamasını ilginç bulduklarını söyleyen Ali Sürmen, "Federasyon içerisindeki yapılanmayla ilgili 21 Haziran 2020'de Trabzon'daki sivil toplum örgütlerinin katılımıyla bir toplantı düzenledik. Toplantıda federasyon içindeki yapılanmalarda bazı isimler de açıklandı. Şimdi bakıyoruz, o isimler baş aktör olarak Göksel Gümüşdağ ve arkadaşları olarak geçiyor. Trabzon Barosu Başkanlığı suç duyurusunda bulunmuştu bu isimlerle ilgili. İstanbul Başsavcılığı yaptığı soruşturmada hiç kimsenin ifadesini almadan, delil toplamadan 29 Eylül 2020'de soruşturmada takipsizlik kararı verdi. Bu kadar olayın döndüğü ortamda sayın savcı umarım bunları dikkate alarak soruşturmayı yeniden değerlendirir" diye konuştu.'KURUMDA YOLSUZLUK VARSA VE BAŞKANI AÇIKLIYORSA TEŞEKKÜR BORCUMUZ VAR'Nihat Özdemir'in istifası sonrasında basında yer alan açıklamaları için teşekkür eden Sürmen, "İstifasına yorum yapmamız doğru olmaz. Geçen sene Nihat Özdemir'i uyarmış ve 'Federasyon içinde bazı gruplar var, icraatlarınız bunun sonucudur, bu sağlığınızı bozar' dedim ve ceza yedim. Cezamı şerefle ödeyip hak mahrumiyetini icra ettim. Geldiğimiz noktada görüyoruz ki o grup Nihat Özdemir'in kendisinin de açıkladığı gibi sağlığını da bozmuş, istifa etmek zorunda kalmış. Nihat Özdemir'in son açıklamalarında adaleti öne çıkarmasından dolayı önceki dönemlerde tenkit ettiğim gibi şimdi de kendisine teşekkür ederim. Bir kurum içerisinde dönen yolsuzluk varsa ve onu deklare eden kurumun başkanıysa, kimlerden rahatsız olunması gerektiğini de o kurumun başı açıklıyorsa bizim ona teşekkür borcumuz vardır" ifadelerini kullandı.'YARGI VE SPOR BAKANLIĞI'NIN BU İŞE EL ATMASI LAZIM'Futbol dünyasının tartıştığı TFF içerisindeki yapılaşmanın ortadan kaldırılması için nasıl yol izlenmesi gerektiği sorusunu yanıtlayan Sürmen, "Trabzon Barosu'nun bu konuda suç duyurusu var ve birilerinin hem idari hem de adli takip yapması lazım. Bunlar ciddi iddialar. Bir maçın sonucunu etkilemek suçtur. Bu iddialar buna gidiyor. İsmi geçen kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılarının soruşturma açarak gerçeklik payını araştırması gerekir. O zaman iddia oynayanla iddia oynatanın ne farkı kalacak? Maç sonucunu etkileyecek iddialar bunlar. Yapılması gereken bence yetkili kişi ve kurumların harekete geçmesi federasyon içerisinde halledilecek bir konu değil bu. Yargının ve belki de Spor Bakanlığı'nın bu işe el atması lazım" dedi.'LİGİN TESCİL EDİLMEMESİ KİMSENİN HADDİNE DEĞİL'Bazı kulüplerin ligin tescil edilmemesine yönelik taleplerini değerlendiren Sürmen, "Pandemi döneminde de aynı cümleleri kuruyorlardı. Ne zaman Başakşehir öne geçti, küme düşmeyi de kaldırıp ligi tescil ettiler. Başakşehir'in şampiyonluğu konusunda Göksel Gümüşdağ üzerinden de o zaman tartışmalar vardı. Şimdi de belli uzantılar Trabzonspor'un Türk futboluna kattığı artı değeri yok saymaya çalışıyorlar. Trabzonspor'un kuruluşundan lige çıkışına kadar Türk futbolu içerisindeki başarısını örnek alacağına, birtakım yerel Trabzon ve Trabzonspor düşmanlığı yaparak aslında kendi acizliklerini ortaya koyuyorlar. Ligin tescil edilmemesi de kimsenin haddine değildir. Aklının ucundan da geçmemelidir" diye konuştu.'SEÇİCİLER GEREĞİNİ YAPMAYACAKSA OTURUP AĞLAMAYACAKLAR'Sürmen, Nihat Özdemir'in istifası sonrası tartışma konusu olan Göksel Gümüşdağ'ın TFF'ye aday olacağı iddialarını ise, "Federasyona aday olmaya şartları uygunsa aday olabilir. Önemli olan seçicilerdir. O zaman Anadolu kulüpleri hiç oturup ağlamayacaklar. Maçlardan sonra 'hakemler etki altındalar' diye demeç verip men ve para cezası almayacaklar. Bu organizasyonun başında Göksel Gümüşdağ varsa ve iddialar doğruysa o zaman seçiciler de ona göre davranıp gereğini yapacaklar. Yapmayacaklarsa kimse 'bıktık bu hakemlerden, Avrupa'dan hakem gelsin, pozisyonumuz verilmedi' demeyecekler" şeklinde değerlendirdi. 'YASA KULÜPLERİN ŞİRKETLEŞMESİNİN ÖNÜNÜ AÇACAK'TBMM'de görüşülecek Spor Yasası taslağını incelediğini, taslağın futbol kulüpleri açısından olumlu ve olumsuz etkileri olacağını belirten Sürmen, şunları söyledi: "Genel kurulda şekillenecektir ama ben yasanın özellikle kulüplerin şirketleşmesinin önünü açtığını görüyorum. Şuna çok dikkat etmek lazım, dernekle şirketin bağı koparılır ve o bağ sağlam kurulmazsa kulüplerin kimlere nasıl satılacağına artık dernek genel kurulları karar veremez. Önemli hassasiyetlerden biri budur. Şu anda oraya atanan yöneticiler doğrudan dernek tarafından tespit ediliyor. Yapısı değiştiği zaman satılacak miktarı da engelleyemezsiniz. Onu doğru düzenlemek lazım. Olumlu yönlerinden birisi, yöneticilere mali sorumluluk getirmesi. Biz bunu 2018'de tüzüğümüze koymuştuk. TBMM çok gerimizden geliyor. Türkiye'ye de örnek olan bir tüzük maddesiydi. Esasen biz birçok konuda, futbolumuzla, tel örgüleri kaldırmakla ve tüzük değişiklikleriyle örnek olmuş ve olmaya devam edeceğiz. Spor Yasası'nın da genel kurula hemen geçmemesi, çok tartışılması lazım. Spor Yasası taslağı hazırlanırken kulüplerden temsilci çağrıldı mı? Özellikle Anadolu kulüplerinin fikirleri alındı mı? Bunlar önemlidir ve önemsemezseniz altta kalanın canı çıkar." 'TÜRK FUTBOLUNUN TEMİZ OLDUĞUNA NASIL İNANACAĞIZ?'Görevlerine son verilen hakemlerin yeniden dönüşünün TFF'ye yönelik manipülasyon olabileceği sorusunu yanıtlayan Sürmen, "Hakemlerle ilgili çok yorum yapmak istemiyoruz. MHK'nin aldığı kararı Tahkim Kurulu kaldırdı. İkisi de karar. Biz sadece buradaki yapılan işlemin dayandırıldığı son nokta olan Nihat Özdemir'in 'Göksel Gümüşdağ'ın istifamda sebeplerden biridir' demesidir. Biz oradan geride doğru gittiğimiz zaman diyoruz ki, 2 yıl önce biz bunları söylemişiz. Şimdi de diyoruz ki, bu iddialar doğruysa incelenmeden, araştırılmadan Türk futbolu nasıl temizlenir ya da temiz olduğuna nasıl inanacağız? Yapılması gereken, federasyonun en tepesindeki insanın söylediği sözün altında neler olduğunu araştırmak. Hakemlerin manipüle edilmesi sonucun manipüle edilmesi demektir. Bu da yasaya aykırı. Bizim takibimiz veya Trabzon Barosu'nun değil, adalet gününde futbolda adaletin sağlanmasını bekliyoruz" dedi.'O GÜN SÖYLEDİKLERİMİZİ BUGÜN NİHAT ÖZDEMİR SÖYLÜYOR'Sürmen, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu 'nun, 'Hiçbir şey 2019'daki gibi olmayacak' sözlerinin yaşanan sürece atıf olup olmadığı sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Başkanımın hangi amaçla söylediğini bilmiyorum. Benim dediğim, federasyon başkanının açıklamasıyla 2020'deki şikayetin örtüştüğü. Ben hukukçuyum. O gün baronun yaptığı şikayet takipsizlikle sonuçlanmış. Bugün TFF başkanı bunu diyor. O günkü TFF başkanı ile bugün ayrılan TFF başkanı aynı. Şikayetimizdeki isimler aynı. O halde incelenmesi lazım. Zekeriya Alp 'in MHK başkanı olduğu dönemde bir açıklamamız vardı. Orada da dile getirmiştik. Nihat Özdemir'i bu konuda defalarca uyardık, ceza aldık. O gün söylediklerimizi bugün Nihat Özdemir söylüyor. Söylediği için kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Demek ki biz haklıymışız. İsimler belli, konuşuluyor. Bir kısmı zaten federasyondan ayrıldı."'SEÇİM, SONUCUNA GÖRE GÜVENLİ OLMAYACAKTIR'

TFF eski Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamalarının Anadolu kulüpleri açısından tarihi bir fırsat olduğunu söyleyen Sürmen, "Ya cesur bir savcı çıkıp 'bu futbolun manipülasyonudur' diyecek ya da idari bir inceleme yapılacak. Yoksa yapılacak olan 16 Haziran'daki TFF başkanı ve yönetim seçiminin her anlamda sorunlu geçeceği anlaşılır. Seçim sonucuna göre güvenli olmayacaktır. Onu düşünecek olan delegasyondur, biz değiliz. Biz Trabzonspor olarak haklarımızı her zaman aradık, ararız. Zaman zaman arzu ettiğimiz hedeflere ulaşmamış olabiliriz ama Trabzonspor 4 büyükten biri olarak güçlüdür, haklarını aramasını bilir ama Anadolu'daki takımların çok dikkat etmesi lazım. Nihat Özdemir'in bu açıklamaları tarihi bir fırsattır" ifadelerini kullandı.