Trabzon'da Şenol Güneş'e olay tezahürat! Sko 3-0 olunca tüm stadı inlettiler - Son Dakika

Trabzon'da Şenol Güneş'e olay tezahürat! Sko 3-0 olunca tüm stadı inlettiler

Trabzon\'da Şenol Güneş\'e olay tezahürat! Sko 3-0 olunca tüm stadı inlettiler
Son Güncelleme: 17.09.2023 22:27

Trabzonspor taraftarları, Beşiktaş maçında takımları 3-0 öne geçince siyah-beyazlıların teknik direktörü ve kulüp efsaneleri Şenol Güneş'e ''Şenol, pabucu yarım, çık dışarıya oynayalım'' tezahüratında bulundu.

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada bordo-mavili taraftarlardan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş için tepki dolu bir tezahürat yapıldı.

"ÇIK DIŞARIYA OYNAYALIM"

Trabzon'da taraftarlar takımları 3 farklı öne geçince kulüp efsaneleri de olan Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş için "Şenol, pabucu yarım, çık dışarıya oynayalım" tezahüratında bulundu.

BEŞİKTAŞ'IN SERİSİNİ BİTİRDİLER

Trabzonspor bu galibiyetle ligde 4. sıraya yükselirken, Beşiktaş'ın da 5 maçlık deplasman galibiyet serisine son verdi.

Şenol Güneş, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzon'da Şenol Güneş'e olay tezahürat! Sko 3-0 olunca tüm stadı inlettiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da Şenol Güneş'e olay tezahürat! Sko 3-0 olunca tüm stadı inlettiler - Son Dakika
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