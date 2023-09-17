Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada bordo-mavili taraftarlardan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş için tepki dolu bir tezahürat yapıldı.
Trabzon'da taraftarlar takımları 3 farklı öne geçince kulüp efsaneleri de olan Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş için "Şenol, pabucu yarım, çık dışarıya oynayalım" tezahüratında bulundu.
Trabzonspor bu galibiyetle ligde 4. sıraya yükselirken, Beşiktaş'ın da 5 maçlık deplasman galibiyet serisine son verdi.
Son Dakika › Spor › Trabzon'da Şenol Güneş'e olay tezahürat! Sko 3-0 olunca tüm stadı inlettiler - Son Dakika