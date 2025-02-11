Eren Elmalı, Galatasaray\'a transfer oldu

Spor

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Kış transfer döneminde Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Mario Lemina, Carlos Cuesta ve Przemyslaw Frankowski'yi kadrosuna katan Galatasaray, transferin son saatlerinde Trabzonspor'un sözleşmesini feshettiği Eren Elmalı'yı kadrosuna kattı.

ŞENOL GÜNEŞ NE DEMİŞTİ?

Eyüpspor maçı sonrası basın toplantısında Eren Elmalı'nın transferiyle ilgili konuşan Güneş, "Galatasaray vadeyi uzattı. Anlaşma yapılıp vazgeçmek, vade yapmak doğru değil. Ben Eren ile konuştum, bu takımın oyuncusudur" ifadelerini kullanmıştı.

GÖRÜŞMELER YENİDEN BAŞLADI

Teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda sol bek hariç eksiklerini gideren Galatasaray, önemli hamleler yapmasının ardından yönetim ile teknik ekip transfer için bir araya geldi. Teknik heyetin sol bek transferine önem vermesinin ardından, Trabzonspor ile yeniden görüşmeler başladı.

TRABZONSPOR SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Bu gelişmelerin ardından Trabzonspor, Eren Elmalı'nın sözleşmesinin karşılıklı sona erdirildiğini TFF'ye bildirdi. Öte yandan Galatasaray ile anlaşan Eren Elmalı'nın Trabzonspor'dan iki aylık alacağını bıraktığı öğrenildi.

2.5 YILLIK SÖZLEŞME

Bunun üzerine Galatasaray, Eren ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi. Eren, sarı-kırmızılı takıma transferini tamamlamak için çarşamba günü (yarın) İstanbul'da olacak.

EREN'İN SEZON PERFORMANSI

Eren Elmalı, bu sezon Trabzonspor formasıyla 22 maça çıktı. Eren, bu karşılaşmalarda gol atamazken 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki milli sol bek 2022 yazında Kasımpaşa'dan 3.6 milyon euro karşılığında Karadeniz ekibine transfer olmuştu.