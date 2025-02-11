Eren Elmalı, Galatasaray'a transfer oldu - Son Dakika
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Eren Elmalı, Galatasaray'a transfer oldu

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Galatasaray, Trabzonspor'un sözleşmesini feshettiği milli sol bek Eren Elmalı ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

11.02.2025 20:40
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Kış transfer döneminde Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Mario Lemina, Carlos Cuesta ve Przemyslaw Frankowski'yi kadrosuna katan Galatasaray, transferin son saatlerinde Trabzonspor'un sözleşmesini feshettiği Eren Elmalı'yı kadrosuna kattı.

ŞENOL GÜNEŞ NE DEMİŞTİ?

Eyüpspor maçı sonrası basın toplantısında Eren Elmalı'nın transferiyle ilgili konuşan Güneş, "Galatasaray vadeyi uzattı. Anlaşma yapılıp vazgeçmek, vade yapmak doğru değil. Ben Eren ile konuştum, bu takımın oyuncusudur" ifadelerini kullanmıştı.

GÖRÜŞMELER YENİDEN BAŞLADI

Teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda sol bek hariç eksiklerini gideren Galatasaray, önemli hamleler yapmasının ardından yönetim ile teknik ekip transfer için bir araya geldi. Teknik heyetin sol bek transferine önem vermesinin ardından, Trabzonspor ile yeniden görüşmeler başladı.

TRABZONSPOR SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Bu gelişmelerin ardından Trabzonspor, Eren Elmalı'nın sözleşmesinin karşılıklı sona erdirildiğini TFF'ye bildirdi. Öte yandan Galatasaray ile anlaşan Eren Elmalı'nın Trabzonspor'dan iki aylık alacağını bıraktığı öğrenildi.

2.5 YILLIK SÖZLEŞME

Bunun üzerine Galatasaray, Eren ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi. Eren, sarı-kırmızılı takıma transferini tamamlamak için çarşamba günü (yarın) İstanbul'da olacak.

Eren Elmalı, Galatasaray'a transfer oldu

EREN'İN SEZON PERFORMANSI

Eren Elmalı, bu sezon Trabzonspor formasıyla 22 maça çıktı. Eren, bu karşılaşmalarda gol atamazken 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki milli sol bek 2022 yazında Kasımpaşa'dan 3.6 milyon euro karşılığında Karadeniz ekibine transfer olmuştu.

Eren Elmalı, Galatasaray\'a transfer oldu

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Son Dakika Spor Eren Elmalı, Galatasaray'a transfer oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    koçum doğru yoldasin Allah yolunu açık etsin hayırlı uğurlu olsun 26 4 Yanıtla
  • yusuf ÇAKMAK:
    ula Şenol daha dün bizim futbolcumuz vermezük yanlış yaptı 6s diyodun bu hamsiler niye böyle 12 9 Yanıtla
  • Çelikk:
    GS gümbür gümbür geliyor fenerin taş arabası çağlardan üstün Evlat 12 6 Yanıtla
  • AlexArda:
    hamsi şaşırtmadı 6sye oyuncu yetiştiriyo :) şenol senin de bi dediğin doğru çıksın, ne desen tersi oluyo 6 11 Yanıtla
  • Kaho Kroyf:
    nihayet şu eren'den kurtulup Galatasaray'a yamadık ya iyi oldu Galatasaray uğraşsın artık 6 8 Yanıtla
  • serhat ali:
    gs nin bütçe oyunlarindan biri daha. neymiş 2 aylik alacagina karsilik...el altindan paralar verilmiş yine...ts kardeş kulubu ne de olsa 1 6 Yanıtla
  • E D:
    Şenol Güneş sen varya sen bizim uşakta hani hamsi tava sabaha bırak 1 3 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    Yolu açık olsun. Karekterli bir oyunc olduğu gibi iyi de bir oyuncudur. Trabzon’da o kadar eleştirilmesine rağmen iyi şeyler yaptığına inanıyorum. Trabzonspor için büyük kayıp oldu. 3 1 Yanıtla
  • Vatanperver:
    en yararlı transfer oldu.. 0 0 Yanıtla
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