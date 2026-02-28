Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçına damga vuran olay

Fatih Karagümrük'ün tecrübeli Arjantinli futbolcusu Matias Kranevitter, 3-1 yenildikleri Trabzonspor karşılaşmasında yaşanan bir anla gündeme geldi.

BÜYÜK KULÜPLERDE OYNADI

River Plate, Atletico Madrid, Sevilla ve Zenit gibi önemli kulüplerde forma giymiş olan deneyimli orta saha, teknik heyetin değişiklik kararına tepki gösterdi.

OYUNDAN ÇIKMAK İSTEMEDİ

Maç sırasında kenara alınmak istenen Kranevitter'in karara itiraz ettiği ve bir süre oyundan çıkmadığı görüldü. Sahadaki bu anlar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, tecrübeli futbolcunun hocasıyla yaşadığı diyalog dikkat çekti.

Karşılaşmanın ardından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, yaşananların takım içindeki yansıması merak konusu oldu.