Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarları alınmayacak - Son Dakika
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarları alınmayacak

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak.

07.03.2024 17:32  Güncelleme: 17:44
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Trendyol Süper Lig'de oynanacak olan Trabzonspor- Fenerbahçe maçında konuk takımın taraftarlarının stada alınmasına dair karar verildi.

FENER TARAFTARI ALINMAYACAK

İl Güvenlik Kurulu, maça misafir takım taraftarının alınmaması kararı verdi. Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada 2 bin 250 güvenlik personeli görev yapacak.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarları alınmayacak

DEV MAÇ 17 MART'TA

Süper Lig'i 3. sırada bitirmek isteyen Trabzonspor ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü kozlarını paylaşacak.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarları alınmayacak
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarları alınmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Fatih Seval: Hamsileri korkutmayın ! 21 4 Yanıtla
  • Alperen Umut: Babanız trabzon şampiyon Galatasaray 4 8
  • Kadir Can: TS fenevi hamsi Tava Tava yapacak kuşlar kanadınız kırılmasın diye sizi maça almıyorlar sizin güvenliğiniz için 1 7 Yanıtla
  • Hbo Hbo: Alper kiziltepe gelemiyorsun yani 0 2 Yanıtla
  • Kadir Can: Şike Bahçeli fenevli oraya gitse sağ çıkamaz sizin güvenliğiniz için fenev taraftarına yasak geldi TS sizi hamsi gibi iyecek 0 0
  • Hbo Hbo: Neticene palamut 0 0

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SON DAKİKA: Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarları alınmayacak - Son Dakika
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