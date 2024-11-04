Trabzonspor-Fenerbahçe maçında topun oyunda kaldığı süre çok konuşulur

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Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği maçta topun oyunda kalma süresi dikkat çekti.

68 DAKİKA OYUN DURMUŞ

VAR müdahaleleri ve tartışmalı pozisyonlarla geçen mücadele iki devredeki uzatmalar toplamında tam 108 dakika oynandı. Uzun süren maça rağmen topun sadece 40 dakika 1 saniye oyunda kaldığı ortaya çıktı.