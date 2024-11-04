Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği maçta topun oyunda kalma süresi dikkat çekti.
VAR müdahaleleri ve tartışmalı pozisyonlarla geçen mücadele iki devredeki uzatmalar toplamında tam 108 dakika oynandı. Uzun süren maça rağmen topun sadece 40 dakika 1 saniye oyunda kaldığı ortaya çıktı.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor-Fenerbahçe maçında topun oyunda kaldığı süre çok konuşulur - Son Dakika
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