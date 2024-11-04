Trabzonspor-Fenerbahçe maçında topun oyunda kaldığı süre çok konuşulur - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında topun oyunda kaldığı süre çok konuşulur

Geniş Video İzle

Kıran kırana geçen Trabzonspor - Fenerbahçe maçında topun oyunda kalma süresi dikkat çekti. 3-2 Fenerbahçe galibiyetiyle sona eren maçta, VAR müdahaleleri ve tartışmalı pozisyonlarla geçen mücadele iki devredeki uzatmalar dahil 108 dakika oynandı. Ancak topun sadece 40 dakika 1 saniye oyunda kaldığı tespit edildi.

04.11.2024 08:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği maçta topun oyunda kalma süresi dikkat çekti.

68 DAKİKA OYUN DURMUŞ

VAR müdahaleleri ve tartışmalı pozisyonlarla geçen mücadele iki devredeki uzatmalar toplamında tam 108 dakika oynandı. Uzun süren maça rağmen topun sadece 40 dakika 1 saniye oyunda kaldığı ortaya çıktı.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında topun oyunda kaldığı süre çok konuşulur

Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor-Fenerbahçe maçında topun oyunda kaldığı süre çok konuşulur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Önder Toprak:
    Hamsi Ve Hakem Berbattı Cıncona Karşı Hakkını Aramayan Hamsi Hakeme Yenildi Puhaaa 18 11 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Hakemler maçın önüne geçti. Yıllardır Fenerbahçe ye karşı aynı oyun oynanıyor 8 4 Yanıtla
  • Murat Avci:
    Fenerbahçe ye gelen aslan kesiliyor. geçen hafta 10 kişi kalmış takıma yenildiler... yata yata olmaz bu iş 7 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:53 Gülistan Sönük: Belediye binamıza geçiyoruz hukuksuz hiçbir kararı tanımıyoruz Gülistan Sönük: Belediye binamıza geçiyoruz hukuksuz hiçbir kararı tanımıyoruz
08:27 Görevden alınan Ahmet Türk’ten ilk açıklama: Guinness Rekorlar Kitabı’na girdim herhalde Görevden alınan Ahmet Türk'ten ilk açıklama: Guinness Rekorlar Kitabı'na girdim herhalde
08:08 İçişleri Bakanlığı: Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum ataması yapıldı İçişleri Bakanlığı: Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum ataması yapıldı
07:28 Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı
07:14 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum ile AK Partili Başkan arasında Fenerbahçe polemiği Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum ile AK Partili Başkan arasında Fenerbahçe polemiği
16:37 Real Madrid’de kritik zirve: Arda Güler, Carlo Ancelotti ile yüzleşti Real Madrid'de kritik zirve: Arda Güler, Carlo Ancelotti ile yüzleşti
16:19 Ciro Immobile’den Beşiktaş’a kötü haber Ciro Immobile'den Beşiktaş'a kötü haber
16:16 Bijon anahtarı başına çarpan sürücü hayatını kaybetti Bijon anahtarı başına çarpan sürücü hayatını kaybetti
16:14 İspanya’da sel felaketi sonrası kral ve kraliçenin yüzüne çamur fırlattılar İspanya'da sel felaketi sonrası kral ve kraliçenin yüzüne çamur fırlattılar
15:48 5 katlı binada meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasında 5 katlı binada meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasında
15:47 Konyaspor, RAMS Başakşehir’i sahasında 3-2 yendi Konyaspor, RAMS Başakşehir'i sahasında 3-2 yendi
15:33 Kerem Aktürkoğlu, bonservis bedeliyle Türk futbol tarihine geçecek Kerem Aktürkoğlu, bonservis bedeliyle Türk futbol tarihine geçecek
15:26 Çorum’daki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler Çorum'daki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler
15:26 Otomobiliyle ters yönde ilerleyen sürücü kazaya yol açtı: 3 ölü, 2 yaralı Otomobiliyle ters yönde ilerleyen sürücü kazaya yol açtı: 3 ölü, 2 yaralı
14:46 Çorum’da 5 katlı binada patlama 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı Çorum'da 5 katlı binada patlama! 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 09:23:11. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor-Fenerbahçe maçında topun oyunda kaldığı süre çok konuşulur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.