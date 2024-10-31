Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yıllar sonra bir ilk yaşanacak - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yıllar sonra bir ilk yaşanacak

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yıllar sonra bir ilk yaşanacak

Trendyol Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. Bordo-mavililerin başkanı Ertuğrul Doğan, Ali Koç'u karşılaşma öncesinde yemeğe davet etti. Sarı-lacivertlilerin başkanı da bu daveti kabul etti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da katılacağı yemekle birlikte iki kulübün başkanı yıllar sonra ilk kez bir araya gelecek.

31.10.2024 16:27
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi bordo-mavililerden dikkat çeken bir hareket geldi. Geçen sezon oynanan maçta yaşanan olaylardan dolayı gerilen ortamın yumuşatılması için kulüp başkanları devreye girdi.

ALİ KOÇ, ERTUĞRUL DOĞAN'IN YEMEK TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Zeytin dalını uzatan ilk isim Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan oldu. Doğan, telefonla Ali Koç'u arayarak "Sayın Başkan maç öncesinde yemek yiyelim. Gündemdeki konuları konuşalım" teklifinde bulundu. Ali Koç'un da bu teklifi kabul ettiği öğrenildi. Böylelikle iki kulübün başkanı yıllar sonra ilk kez Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi bir araya gelecek.

TFF BAŞKANI DA YEMEĞE KATILACAK

Trabzon'da gerçekleşecek yemek davetine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da katılacağı bildirildi. Hacıosmanoğlu ile Ali Koç, UEFA Başkanı Ceferin'in İstanbul ziyaretinde bir araya gelmiş ve özel bir görüşme gerçekleştirilmişti. Servis edilen fotoğrafta iki başkanın samimi görüntüleri dostluk adına güzel mesajlar vermişti.

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yıllar sonra bir ilk yaşanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Trabzonspor S:
    artık dostluk olması gerekir. güzel haber. kötülük yaparak bişey kazanılmıyor. fener bahçeninde 2011 şampiyonluk kupasını Trabzonspor'a vermesi gerekir. sonuçta o yıl herkes tarafından biliniyor kimin şampiyon olduğu. adalet tecelli etmesi gerekir. 131 80 Yanıtla
  • Türk Ak:
    GALATASARAYIN ŞAMPİYONLUGU HAYIRLI OLSUN ÖLÜMÜNE BEŞİKTAŞLIYIM AMA TRABZONSPOR LAZLAR EVİNDE ÇOK GÜÇLÜ FENERİ DARMA DUMAN EDERLER YÜCEL SARIMOLLAOĞLU 93 37 Yanıtla
  • Türk:
    Herkesi kendi gibi onrssuz sanan cahill iftiracılaara bilgi: Aralarındaki son 10 maç - 4 galibiyet GS, 2 galibiyet TS, 4 maç berabere Kasımpaşa FB Son 25 maç - FB 23 galibiyet. Berabere kaldığı iki maçta FBnin iddiası yok. Siz öyle yalanlarla iftiralarla devam ettiğiniz sürece ALLAH adaletini hep sağlıyor. Kaybettiğinde tebrik etmeyi bilin... İyilikle, alın akıyla, bilek hakkıyla mücadele etmeyi deneyin! 60 10 Yanıtla
  • sudem meliss:
    TS Yenecek 25 15 Yanıtla
  • Hursit Yavas:
    Ga yi sampiyon yaptiniz gene ya helal olsun size 20 15 Yanıtla
  • Türk:
    Bir gün sürmesin. Tüm takım başkanları kamera önüne çıksın, gerçekten samimi olun ve kaybetseniz de tebrik etmeyi bilin! 18 4 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK:
    Gay.saray sizin sayenizde gene şampiyonluk olacak 7 7 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    maçtan sonra bakarız gelişmelere açıklamalara 11 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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SON DAKİKA: Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yıllar sonra bir ilk yaşanacak - Son Dakika
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