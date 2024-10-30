Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu. Zorlu mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek.
Verdiği kararlarla eleştirilen Galatasaray- Beşiktaş derbisinin hakemi Arda Kardeşler'e, Süper Lig'in 11. haftasında görev verilmedi.
Ligde haftanın maçları ve düdük çalacak hakemler şöyle;
1 EKİM CUMA
2 EKİM CUMARTESİ
3 EKİM PAZAR
4 EKİM PAZARTESİ
Son Dakika › Spor › Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (31)