Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

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Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak olan ve futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Oğuzhan Çakır yönetecek. Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Arda Kardeşler'e, Süper Lig'in 11. haftasında görev verilmedi.

30.10.2024 18:54  Güncelleme: 19:07
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Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu. Zorlu mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Oğuzhan Çakır

ARDA KARDEŞLERE MAÇ VERİLMEDİ

Verdiği kararlarla eleştirilen Galatasaray- Beşiktaş derbisinin hakemi Arda Kardeşler'e, Süper Lig'in 11. haftasında görev verilmedi.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Arda Kardeşler

Ligde haftanın maçları ve düdük çalacak hakemler şöyle;

1 EKİM CUMA

  • Gaziantep FK-Göztepe: Kadir Sağlam

2 EKİM CUMARTESİ

3 EKİM PAZAR

  • Konyaspor- Başakşehir: Emre Kargın
  • Bodrum FK-Alanyaspor: Ali Şansalan
  • Eyüpspor- Hatayspor: Yasin Kol
  • Trabzonspor - Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır

4 EKİM PAZARTESİ

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

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Son Dakika Spor Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Talat Yelbuz:
    8 EZİKTAS NASILDA YEDEK KOCASI 7FENEV E SİRNASİYOR, ÇÜNKÜ SALINCAKTA KUCAKTALAR, TEK LAF EDEMEZLER, EDERLERSE ALI KOÇ TUPLERI VERMEZ, FEROS DA CİLVELESİYOR 116 42 Yanıtla
  • Türk Ak:
    TRABZONSPOR FENERBAHÇE DERBİSİ BERABERE SONUÇLANIR KARDEŞ TAKIMIMIZ GALATASARAYA ŞAMPİYONLUKTA TEBRİKLER DİLERİM ŞİMDİDEN YÜCEL SARIMOLLAOĞLU 42 38 Yanıtla
    MUHAMMED EBZAL:
    Yine gsnin altina yattiniz ama sikinti yok 3-0 alacaz maci 1 0
  • ferhat eser:
    arda 5saraylılar o düdüğü asacaksın 34 33 Yanıtla
    Ali Arat:
    cok beklersin. haftayaac alir 0 0
    Emre Şimşek:
    salıncakta sallan sallan beynin durmuş senin sekiztaşlı ferhat 0 0
  • Talat Yelbuz:
    8TAŞ KÜÇÜK TAKIM OLDUGU ICIN HAKEMLER FALAN TUTMUYOR, TOKATLIYOR 47 13 Yanıtla
  • ferhat eser:
    fenerbahçe rahat kazanır şenol güneş tazminatını alıp yayladaki evine geri döner 24 33 Yanıtla
    Ali Arat:
    trabzon yenecektir fenere kaybetmez. morinho ulkesine 1 0
    Ali Arat:
    ferhat bi seni eve gonderemedik bi git brader 0 0
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