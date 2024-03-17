Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonunda taraftarlar sahaya girdi - Son Dakika
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonunda taraftarlar sahaya girdi

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Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı maç sonrasında Trabzonsporlu taraftarlar, sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Fenerbahçeli futbolcular, saldıran taraftarların arasından soyunma odasına gitmeye çalıştı.

17.03.2024 22:45  Güncelleme: 23:31
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Şampiyonluğun en önemli adaylarından olan Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk oldu. Kıran kırana geçen maçı Fenerbahçe kazandı.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonunda taraftarlar sahaya girdi

MAÇ SONU ORTALIK KARIŞTI

Trabzonsporlu taraftarlar, maç sonrası sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Fenerbahçeli futbolcular, saldıran taraftarların arasından soyunma odasına gitmeye çalıştı.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonunda taraftarlar sahaya girdi

FUTBOLCULAR İÇERİ ZOR GİRDİ

Fenerbahçeli futbolculara saldıran Trabzonsporlu taraftarları güvenlik güçleri engellemeye çalıştı. Bazı futbolcular, kargaşanın arasında kalırken bazıları soyunma odasına zor girdi.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonunda taraftarlar sahaya girdi

BAKAN YERLİKAYA: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olaylara ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu akşam oynanan Trabzonspor Fenerbahçe futbol karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır. Spor, her şeyden önce centilmenliktir. Futbol sahalarında şiddet olaylarının yaşanması asla kabul edilemez. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" paylaşımında bulundu.

BATSHUAYİ TRABZONSPOR TARAFTARINA DÖNER TEKME ATTI

Yeşil sahanın karıştığı o anlarda ise Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Michy Batshuayi ise, kendisine saldırdığını düşündüğü bir Trabzonspor taraftarına döner tekme attı.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonunda taraftarlar sahaya girdi

TARAFTARDAN LİVAKOVİC'E YUMRUK ATTI

O anlarda güvenlik güçlerinden kurtulan bir taraftar, Fenerbahçe'nin yıldız file bekçisi Livakovic'e yumruk attı. Yediği yumruk sonrası sarsılan kaleci yere düştü.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonunda taraftarlar sahaya girdi

İşte o anlar;

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonunda taraftarlar sahaya girdi
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonunda taraftarlar sahaya girdi
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonunda taraftarlar sahaya girdi
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonunda taraftarlar sahaya girdi
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonunda taraftarlar sahaya girdi
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonunda taraftarlar sahaya girdi
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonunda taraftarlar sahaya girdi
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonunda taraftarlar sahaya girdi
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonunda taraftarlar sahaya girdi
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonunda taraftarlar sahaya girdi
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonunda taraftarlar sahaya girdi
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonunda taraftarlar sahaya girdi
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonunda taraftarlar sahaya girdi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Son Dakika Spor Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonunda taraftarlar sahaya girdi - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • ferhat eser: trabzonspor kümeyeeeeeeeeeeeeeeeee 85 8 Yanıtla
  • Bilal Önlü: Taraftarlar zaten fitil tahrik edersen böyle olur 17 50 Yanıtla
  • ferhat eser: en az 8 maç saha kapama geliyor ts ye 6 0 Yanıtla
  • Mustafa Akça: Bu Trabzonlular böyle işte insan değil kabul etmiyorlar yenilgiyi 5 0 Yanıtla
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