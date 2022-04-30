Trabzonspor fırtınası Manisa'da esti - Son Dakika
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Trabzonspor fırtınası Manisa'da esti

30.04.2022 23:21

- Trabzonspor fırtınası Manisa'da esti Trabzonspor'un 38 yıl sonra gelen şampiyonluğuna coşkulu kutlama Manisa'da yaşayan Trabzonspor taraftarları 38 yıl sonra gelen şampiyonluğu sokaklara çıkarak kutladı Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor evinde Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak...

- Trabzonspor fırtınası Manisa'da esti

Trabzonspor'un 38 yıl sonra gelen şampiyonluğuna coşkulu kutlama

Manisa'da yaşayan Trabzonspor taraftarları 38 yıl sonra gelen şampiyonluğu sokaklara çıkarak kutladı

MANİSA - Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor evinde Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 38 yıl sonra gelen şampiyonluk Manisa'daki Trabzonspor taraftarlarını da sokağa döktü.

Trabzonspor'un 38 yıl aradan sonra Spor Toto Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala ilan ettiği şampiyonluk başta Trabzon olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla karşılandı. Antalyaspor karşılaşmasının bitiş düdüğüyle büyük bir sevinç yaşayan taraftarlar bordo-mavili bayraklarıyla araçlarına binerek Manisa'da da şehir turu attı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan taraftarlar meşaleler eşliğinde şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Trabzonspor fırtınası Manisa'da esti
Trabzonspor fırtınası Manisa'da esti
Trabzonspor fırtınası Manisa'da esti
Trabzonspor fırtınası Manisa'da esti
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Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Trabzonspor, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor fırtınası Manisa'da esti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor fırtınası Manisa'da esti - Son Dakika
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