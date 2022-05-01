Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Ahmet Ağaoğlu (2) - Son Dakika
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Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Ahmet Ağaoğlu (2)

01.05.2022 00:58

Trabzonspor'da Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın açıklamaları TRABZON - Spor Toto Süper Lig'in 35.

Trabzonspor'da Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın açıklamaları TRABZON - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 2021-2022 futbol sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Trabzonspor'da Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından basın toplantısı düzenledi.

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Ahmet Ağaoğlu (2)
Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Ahmet Ağaoğlu (2)
Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Ahmet Ağaoğlu (2)
Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Ahmet Ağaoğlu (2)

YORUMLAR
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Trabzon'da büyük sevinç Trabzon'da büyük sevinç Abdullah Avcı'nın teknik direktör olarak ilk şampiyonluk sevinci Abdullah Avcı'nın teknik direktör olarak ilk şampiyonluk sevinci Fraport TAV Antalyaspor maçından notlar Fraport TAV Antalyaspor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig, Abdullah Avcı, Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Ahmet Ağaoğlu (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Ahmet Ağaoğlu (2) - Son Dakika
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