Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Trabzonsporlu futbolcular (1) - Son Dakika
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Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Trabzonsporlu futbolcular (1)

01.05.2022 01:47

Trabzonsporlu futbolcu Yusuf Erdoğan'ın açıklamaları Uğurcan Çakır'ın açıklamaları Dorukhan Toköz'ün açıklamaları Marek Hamsik'in ve Vitor Hugo'nun açıklamaları TRABZON - Spor Toto Süper Lig'in 35.

Trabzonsporlu futbolcu Yusuf Erdoğan'ın açıklamaları

Uğurcan Çakır'ın açıklamaları

Dorukhan Toköz'ün açıklamaları

Marek Hamsik'in ve Vitor Hugo'nun açıklamaları TRABZON - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 2021-2022 futbol sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maçın ardından Trabzonsporlu futbolcular açıklamalarda bulundu.

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Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Trabzonsporlu futbolcular (1)
Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Trabzonsporlu futbolcular (1)
Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Trabzonsporlu futbolcular (1)
Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Trabzonsporlu futbolcular (1)

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Dorukhan Toköz, Yusuf Erdoğan, Uğurcan Çakır, Hugo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Trabzonsporlu futbolcular (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Trabzonsporlu futbolcular (1) - Son Dakika
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