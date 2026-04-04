Trabzonspor-Galatasaray maçının 11'leri belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzonspor-Galatasaray maçının 11'leri belli oldu

Trabzonspor-Galatasaray maçının 11\'leri belli oldu
04.04.2026 18:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, lider Galatasaray'ı ağırlayacak. Karşılaşmanın 11'leri belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında zirve yarışını sürdüren Trabzonspor, lider Galatasaray'ı kendi sahasında konuk edecek.

MAÇ SAAT 20.00'DE

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Cihan Aydın yönetecek. Karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Savic, Mustafa, Pina, Nwaiwu, Folcarelli, Ozan, Augusto, Zubkov, Nwakaeme, Onuachu.

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Barış, Lang, Yunus, Icardi.

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Trabzonspor'da Batagov, Muçi ve Visca'nın sakatlıkları sürüyor, Oulai ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

GALATASARAY'DA DA 3 EKSİK

Galatasaray'da Brezilyalı orta saha Gabriel Sara, Nijeryalı santrfor Victor Osimhen ve Alman kanat oyuncusu Leroy Sane, Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.

Son Dakika Spor Trabzonspor-Galatasaray maçının 11'leri belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • hr666k52wp hr666k52wp:
    Galatasaray eze eze yenecek. Ve bu sene de şampiyon biziz. 17 18 Yanıtla
  • ALI YANIK ALI YANIK:
    Trabzonspor'un as takımı 11'inden 4 futbolcu yok ama bu mazeret değil Trabzonspor taraftar gücü ile Gs'yi tokatlar 4 1 Yanıtla
  • Ertan Çelik Ertan Çelik:
    babası aslanmış anası kuş. Aslan kuşa bibloymuş ALİ ASLAN gibi oçoçuğu doğmuş 2 1 Yanıtla
    Burhan Kıraç Burhan Kıraç:
    BABASI KANARYA Eşeğe köyde binilir aslan dene mahlukata 6 kasmda 6 tane geydiriirr :)) acı var mı acı .:)) .TARAPZONDA yeni kocası olacak pebpeli gelinin :)) 0 1
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 05:24:09. #7.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor-Galatasaray maçının 11'leri belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.