Trabzonspor-Galatasaray maçının 11\'leri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında zirve yarışını sürdüren Trabzonspor, lider Galatasaray'ı kendi sahasında konuk edecek.
Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Cihan Aydın yönetecek. Karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak.
Trabzonspor: Onana, Savic, Mustafa, Pina, Nwaiwu, Folcarelli, Ozan, Augusto, Zubkov, Nwakaeme, Onuachu.
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Barış, Lang, Yunus, Icardi.
Trabzonspor'da Batagov, Muçi ve Visca'nın sakatlıkları sürüyor, Oulai ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
Galatasaray'da Brezilyalı orta saha Gabriel Sara, Nijeryalı santrfor Victor Osimhen ve Alman kanat oyuncusu Leroy Sane, Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.
