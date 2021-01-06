Son dakika haberleri: Abdullah Avcı: "Ayakta sağlam durarak maçı kazandık" - Son Dakika

Son dakika haberleri: Abdullah Avcı: "Ayakta sağlam durarak maçı kazandık"

Son Güncelleme: 06.01.2021 20:51

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Abdullah Avcı: "Ayakta sağlam durarak maçı kazandık" Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ayakta sağlam durarak maçı kazandıklarını söyledi.

- Abdullah Avcı: "Ayakta sağlam durarak maçı kazandık"

TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ayakta sağlam durarak maçı kazandıklarını söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 17. haftasında 1-0 kazandıkları Göztepe maçı sonrası açıklamalarda bulundu. 3 gün önce Fatih Karagümrük ile İstanbul'da karşılaştıklarını belirten Avcı, "Özellikle maçın ikinci yarısında oyun olarak bir ivme kazanmış takım vardı. Geldikten sonra tamamen toparlanma ve rejenerasyonla geçti. Rakibimiz geçen hafta maç yapmadı, 10 gün oynamamıştı. Oyun anlamında birbirine benzer takımlarla oynuyoruz. Bu tür takımlara karşı topa sahip olduğun zaman mesafeleri daha açma şansın var. Bugün itibariyle fiziksel durumumuzu dengeleyebilmek adına, sahada topa sahip olmamız gerekiyordu. Bugün oyuncularım hem organizasyonları hem ilk yarıda yaptıkları baskı. Baskıdan gol bulduk. Organizasyonları doğru kullandılar. Bu oyun adım adım biraz daha gelişecek. Oyunu erken koparabilirdik. İlk yarıda koparabilirdik, ikinci yarıda fırsatlar elimize geçti. Rakibe sonlara doğru kenar ortadan Uğurcan'a gelen top haricinde pozisyon vermedik. Oyunu koparamazsan da tutabilmek önemlidir. Son derece sağlıklı hareket ettiler. Oyunda oynayanlar kulübede duranlar, Abdulkadir Ömür geçen hafta itibariyle biraz sahne almıştı. Bugün yine ağrıları olmasına rağmen oynamasını rica ettim. Abdulkadir Parmak'ın yorgunluğu vardı. Son bölüme kadar devam etti. Oyuna sonradan girenler, kulübede olanlar çok iyiydi, enerjikti. Ayakta sağlam durarak maçı kazandılar" dedi.

Avcı, sahada seyirci olsaydı müsabakayı daha erken koparabileceklerini belirterek, "Keşke seyircili oynansa. Bugün Trabzonspor seyircisinin olması maçı erken koparmamızı sağlayabilirdi. Oyuncuları tebrik ediyorum. Her hafta adım adım gelişiyoruz. Kazanırken gelişmek son derece önemli. Göztepe'ye de başarılar diliyorum. Bugün Yusuf Sarı da bizle değildi. Annesinin hastalığı vardı. Yusuf'u Fransa'ya yolladık. Umarım sağlığını kavuşur. O da kafası rahat şekilde buraya gelir" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, göreve başladığı günden beri ne puan durumuna ne de puan sıralamasına baktığını vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Geldiğim günden itibaren ne Trabzonspor'un sıralamasına ne puan durumuna baktım ne de bir sonraki maça baktım. Parçadan bütüne giderek çalışıyoruz. Her hafta her maça Trabzonspor, kazanmak için çıkar. Biz her hafta kazanmak için hazırlanıyoruz. Orta sahayla ilgili talebim vardı, bir tanesi gerçekleştirdi. Türk futbolunun son dönemlerdeki en yetenekli, gelişime açık yurt dışına da gidebilecek bir oyuncusunu ben talep ettim. Trabzonspor Başkanı ve yönetim kuruluna bu konuyla çalışıp kadroya katıkları için teşekkür ediyorum. Oyuncunun kendisi ile iletişimde kaldım. Onun Trabzonspor'u istemesi, hem de Abdullah Avcı ile çalışmak istemesi beni mutlu etti ve bu sözünün arkasında kaldı. Pazartesi'nden itibaren bizle beraber olacak. Öncelikli hedefi Trabzonspor'da oynamak. Sonrasındaki hedefi yazın oynanacak Avrupa Şampiyonası'na milli takımla gitmek. Burada daha evvelden Yusuf, Okay gibi, bu topraklardan yetişmiş yurt dışına gitmiş oyuncular gibi burada gelişimini tamamlandığında böyle bir hedefi olacağını düşünüyorum."

Kaynak: İHA

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, oyunlar, Göztepe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberleri: Abdullah Avcı: 'Ayakta sağlam durarak maçı kazandık' - Son Dakika


Son Dakika
20:59 Fredrik Midtsjö, Pendikspor'a imzayı attı
20:26 İtirazda bulunmuşlarıdı! Tahkim Kurulu'ndan 1959 öncesi için Galatasaray'a ret
20:18 Diyanet'ten, Ali Erbaş hakkında iddialarda bulunan Metin Külünk hakkında suç duyurusu
19:50 Anadolu Parsı doğada görüntülendi
19:25 Ali Koç, ikinci kez Avrupa Kulüpler Birliği yönetimine seçildi
19:08 Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı! 2 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı
18:58 Yaşlı adamdan başörtülü kadınlara skandal sözler: Bu kadar kapanmanın alemi ne?
18:37 Tepkiler çığ gibi! Hande Baladın'ı tehdit eden kişinin tahliye edilmesine herkes aynı yorumu yapıyor
18:04 Fatura yine kabarık! PFDK Beşiktaş'a ceza yağdırdı
17:59 BM, Hindistan'ın G20 davetiyesindeki isim tercihine ilişkin resmi talep bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2023 21:27:21. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Abdullah Avcı: "Ayakta sağlam durarak maçı kazandık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement