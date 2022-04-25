Trabzonspor hazırladığı videolarla 8. şampiyonluk için kutlamalara gün sayıyor - Son Dakika
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Trabzonspor hazırladığı videolarla 8. şampiyonluk için kutlamalara gün sayıyor

25.04.2022 00:52
Trabzonspor hazırladığı videolarla 8. şampiyonluk için kutlamalara gün sayıyor

Spor Toto Süper Lig'de puanını 76'ya yükselten lider Trabzonspor, yayınladığı videolarla şampiyonluk kutlamaları için hazırlıklarına devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig'de puanını 76'ya yükselten lider Trabzonspor, yayınladığı videolarla şampiyonluk kutlamaları için hazırlıklarına devam ediyor.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda, 8. şampiyonluğa vurgu yapıldı.

Kupa resmi ile yayınlanan videoda sonsuzluk işareti, yağmur, gök gürültüsü ve Medical Park Stadyumu'na yer verilirken, "Sonsuz bir döngü, her fırtınadan sonra unutulmaz günler yaşanır." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan 23 Nisan Cumartesi günü Adana Demirspor maçından galibiyetle ayrılarak gece yarısı kente dönen Trabzonsporlu futbolcuların, havalimanında taraftarlarla yaşadıkları sevinç fotoğrafları da paylaşıldı.

Paylaşımda "En güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımız, mutlulukların en büyüğüne sadece 1 adım kaldı." ifadeleriyle yer alan fotoğraflarda, teknik direktör Abdullah Avcı'nın yanı sıra futbolculardan Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen ve Anastasios Bakasetas'ın yaşadıkları mutluluk görülüyor.

Video ve fotoğraflar, taraftarlar tarafından kısa sürede yorum ve beğeni aldı.

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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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