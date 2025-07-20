Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını tam gaz sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında İran ekibi Zob Ahan Esfahan ile karşı karşıya geldi. Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Trabzonspor, 4-0'lık skorla kazandı.
Karadeniz devi Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Danylo Sikan, 51. dakikada Mustafa Eskihellaç, 78. dakikada Felipe Augusto ve 79. dakikada Boran Başak kaydetti. Bordo-mavililere yeni transfer olan golcü oyuncu Felipe Augusto, ilk golünü kaydetti.
Hazırlıklarına devam edecek olan Trabzonspor, bir sonraki hazırlık maçını 23 Temmuz'da İran ekibi Persepolis ile oynayacak.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor hazırlık maçında gol oldu yağdı - Son Dakika
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