Trabzonspor, İstanbulspor'a gol oldu yağdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Trabzonspor, İstanbulspor'a gol oldu yağdı

Trabzonspor, İstanbulspor\'a gol oldu yağdı
14.01.2026 20:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u deplasmanda 6-1 mağlup etti. Bordo-mavililer, kupada bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Trabzonspor ile 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor, 6-1'lik skorla kazandı.

TRABZONSPOR GOL OLDU YAĞDI

İstanbulspor, 29. dakikada Mario Krstovski'ni golüyle öne geçti. 41. dakikada Ernest Muçi'nin golü ile skora denge getiren Trabzonspor, 57. dakikada Arseniy Batagov, 60. dakikada Ernest Muçi, 70. dakikada Kazeem Olaigbe, 85 ve 90+1. dakikalarda Danylo Sikan'ın golleriyle rakibini 6-1 mağlup etti.

İSTANBULSPOR 10 KİŞİ

Ev sahibi ekibi İstanbulspor, Fahri Kerem Ay'ın 53. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından ardından 10 kişi kaldı.

İLK KEZ KAZANDI

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, kupada bu sezon ilk kez kazandı ve 3 puana yükseldi. İstanbulspor ise 1 puanda kaldı. Kupanın bir sonraki haftasında Trabzonspor, sahasında Fethiyespor'u ağırlayacak. İstanbulspor, Galatasaray'a konuk olacak.

Türkiye Kupası, İstanbulspor, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, İstanbulspor'a gol oldu yağdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    İyi bir oyun oynamadılar. İstanbulspor’a gösterilen kırmızı kart doğru değildi sarı kartla geçişenilinirdi. 11 kişi oynasalar skor böyle olmazdı. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü Mersin'de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü
Kazdağları’nda karda mahsur kalan 4 kişiyi jandarma kurtardı Kazdağları'nda karda mahsur kalan 4 kişiyi jandarma kurtardı
Manchester United’ın yeni teknik direktörü belli oldu Manchester United'ın yeni teknik direktörü belli oldu
O yüzden ’’Evet’’ demiş Kante’nin Fenerbahçe’yi seçme nedenini duyurdular O yüzden ''Evet'' demiş! Kante'nin Fenerbahçe'yi seçme nedenini duyurdular
Diplomasi trafiği hız kazandı Bakan Fidan’dan peş peşe İran temasları Diplomasi trafiği hız kazandı! Bakan Fidan'dan peş peşe İran temasları
Ekranların yeni yıldızından sürpriz fotoğraflar: Ava Yaman’ın çocukluk halleri gündem oldu Ekranların yeni yıldızından sürpriz fotoğraflar: Ava Yaman'ın çocukluk halleri gündem oldu

20:09
Ümit Karan’a havalimanında gözaltı
Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
19:59
Rezan Epözdemir’den aylar sonra ilk görüntü
Rezan Epözdemir'den aylar sonra ilk görüntü
19:58
Witkoff: Gazze Barış Planı’nın ikinci aşaması başladı
Witkoff: Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması başladı
19:47
PFDK kararları açıklandı Fenerbahçeli futbolcuya ceza
PFDK kararları açıklandı! Fenerbahçeli futbolcuya ceza
19:37
Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler
Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler
19:22
Lindsay Graham’dan Türkiye’ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın
Lindsay Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 20:43:08. #7.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor, İstanbulspor'a gol oldu yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.