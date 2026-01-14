Trabzonspor, İstanbulspor\'a gol oldu yağdı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Trabzonspor ile 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor, 6-1'lik skorla kazandı.

TRABZONSPOR GOL OLDU YAĞDI

İstanbulspor, 29. dakikada Mario Krstovski'ni golüyle öne geçti. 41. dakikada Ernest Muçi'nin golü ile skora denge getiren Trabzonspor, 57. dakikada Arseniy Batagov, 60. dakikada Ernest Muçi, 70. dakikada Kazeem Olaigbe, 85 ve 90+1. dakikalarda Danylo Sikan'ın golleriyle rakibini 6-1 mağlup etti.

İSTANBULSPOR 10 KİŞİ

Ev sahibi ekibi İstanbulspor, Fahri Kerem Ay'ın 53. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından ardından 10 kişi kaldı.

İLK KEZ KAZANDI

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, kupada bu sezon ilk kez kazandı ve 3 puana yükseldi. İstanbulspor ise 1 puanda kaldı. Kupanın bir sonraki haftasında Trabzonspor, sahasında Fethiyespor'u ağırlayacak. İstanbulspor, Galatasaray'a konuk olacak.