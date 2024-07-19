Trabzonspor, Joaquin Fernandez ile yollarını ayırdı

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Süper Lig devi Trabzonspor, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Joaquin Fernandez'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Joaquin Fernandez Moreno arasındaki 01.07.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

İKİ MAAŞ ÜCRET ÖDENECEK

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Joaquin Fernandez Moreno arasındaki 01.07.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya vadesi gelmiş alacakları dışında iki maaş ücret ödenecektir" denildi.