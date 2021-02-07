Trabzonspor kafilesi Malatya'da - Son Dakika
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Trabzonspor kafilesi Malatya'da

07.02.2021 18:33
Trabzonspor kafilesi Malatya'da

Süper Lig'in 24'üncü haftasında yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Trabzonspor, Malatya'ya geldi.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Trabzonspor, Malatya'ya geldi.

Karşılaşmanın son çalışmasını tesislerinde tamamlayarak 16: 40'da kalkan uçakla Malatya'ya gelen Trabzonspor kafilesine havaalanında taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Teknik direktör Abdullah Avcı'ya yoğun ilgi gösteren taraftarlar, futbolculara da destek verdi. Daha sonra havalimanından otobüsle ayrılan Trabzonspor kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele hareket etti.Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı yarın saat 19.00'da Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: DHA
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