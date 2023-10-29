Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ilk yarısında isabetli şut çıkmadı ve bu sezon ilk kez bir maçın ilk yarısı isabetli şut çekilmeden tamamlandı.
Ev sahibinde Güven Yalçın'ın 38. dakikada attığı gol ofsayt nedeniyle sayılmadı. Trabzonspor'un da 83. dakikada Paul Onuachu ile bulduğu gol, kaleci Emre Bilgin'e faul olduğu nedeniyle geçerlilik kazanmadı.
Maçın ilk yarısında iki takımdan da isabetli şut çıkmadı ve bu sezon ilk kez bir maçın ilk yarısı isabetli şut çekilmeden tamamlanmış oldu.
Trabzonspor, teknik direktörlük görevine geri dönen Abdullah Avcı ile çıktığı ikinci maçta ilk puan kaybını yaşadı. Bordo-mavililer, bu sezon ilk kez bir maçtan beraberlikle ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Avcı'nın ilk puan kaybı! Trabzonspor, Karagümrük deplasmanında takıldı - Son Dakika