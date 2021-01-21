Trabzonspor Kulübü'nden birlik videosu. Takım arkadaşları Abdulkadir'i hastanede ziyaret etti - Son Dakika

Trabzonspor Kulübü'nden birlik videosu. Takım arkadaşları Abdulkadir'i hastanede ziyaret etti

Trabzonspor Kulübü\'nden birlik videosu. Takım arkadaşları Abdulkadir\'i hastanede ziyaret etti
Son Güncelleme: 21.01.2021 09:25

Trabzonspor Kulübü'ne ait sosyal medya hesaplarından, "Sevinçlerimizi de, hüzünlerimizi de beraber yaşıyoruz!

Trabzonspor Kulübü'ne ait sosyal medya hesaplarından, "Sevinçlerimizi de, hüzünlerimizi de beraber yaşıyoruz! Çünkü biz, bir takımız" başlığıyla bir video paylaşıldı.

Bordo-mavili kulüp tarafından paylaşılan videoda, 3-1 kazanılan İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi görüntüleri ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın motivasyon konuşmasının yanı sıra, karşılaşmada sakatlanan Abdülkadir Ömür'ü takım arkadaşlarının hastanede ziyaretinden görüntülere yer verildi.Teknik direktör Abdullah Avcı'nın videoda yer alan motivasyon konuşmasında, "Çok zor, meşakkatli yollardan geldiniz. Bunun farkındasınız. 10 haftalık süreçte çok emek sarf ettiniz, çok mesafe katettiniz. Zorluklardan geçtiniz. Zor kazanıyoruz, kolay kazanamıyoruz. Ama oyunumuz gelişiyor. Oyun gelişirken iyi oyun mücadele, coşku, duygu, gol ve goller, skor ister. Allah yardımcımız olsun" şeklinde öğrencilerine seslendiği görüldü.

Ayrıca videoda, bordo-mavili futbolcuların sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Abdülkadir Ömür'ün ziyaretine de yer verilirken, genç oyuncunun da burada oldukça moralsiz olduğu görüldü. Ömür'ün İstanbul'daki kontrollerinde fibula kemiğinde bir kırırk olduğu ve en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

- De
Kaynak: DHA

Abdülkadir Ömür, Trabzonspor, oyunlar, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Kulübü'nden birlik videosu. Takım arkadaşları Abdulkadir'i hastanede ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
11:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'a 2 kitap hediye etti
11:07 Sahra Işık, Gizem Memiç ve Yasin Obuz, Survivor All Star kadrosuna dahil oldu
11:04 Fenerbahçe Beko, Arturs Zagars'ı renklerine bağladı! İlk sezonu başka bir takımda oynayacak
10:51 ABD, düştükten sonra kaybolan F-35 uçağını bulmak için halktan yardım istedi
10:48 Kuveytli turiste saldıran kişiye sahip çıkan Ümit Özdağ yine şaşırtmadı
10:44 Haftaya yükselişle başlayan dolar/TL 27,01 seviyelerinde işlem görüyor
10:39 Eşi içeride ifade verdiği sırada talihsiz adamı karakolun önünde öldüresiye dövdüler
10:37 Komada olduğu öne sürülen Kadirov ortaya çıktı
10:32 Arda Güler yerinde duramadı! Ancelotti'nin yanına kadar gitti, neredeyse sahaya girecekti
10:29 Eski sevgilisi Müjde Uzman ile yeniden bir araya gelen Sinan Akçıl konuştu: İlişkiye bir isim koymadık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2023 11:40:58. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor Kulübü'nden birlik videosu. Takım arkadaşları Abdulkadir'i hastanede ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement