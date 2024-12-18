Süper Lig devi için ya tamam ya devam maçı - Son Dakika
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Spor

Süper Lig devi için ya tamam ya devam maçı

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Süper Lig'in 17. haftasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor, galibiyet alamazsa düşme hattına gerileyecek. 16. haftayı düşme hattının bir puan üstünde 16 puanla 15. sırada kapatan bordo-mavililer, tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor.

18.12.2024 12:27
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Teknik direktör Şenol Güneş'te Trabzonspor'daki kötü gidişatı durduramadı. Son olarak Galatasaray'a 4-3 mağlup olan Trabzonspor'da büyük tehlike kapıya dayandı.

ATEŞ HATTINA GERİLEYEBİLİR

Trabzonspor, ligin 17. haftasında 14 puanla 17. sırada bulunan Sipay Bodrum'u konuk edecek. Karadeniz ekibi, 22 Aralık Pazar günü oynanacak bu karşılaşmayı kaybetmesi halinde düşme hattına gerileyecek. Bordo-mavili takım, berabere kalması ve 16. sırada yer alan Bellona Kayserispor'un sahasında Galatasaray'ı yenmesi durumunda yine düşme hattına girecek.

Süper Lig devi için ya tamam ya devam maçı

Trabzonspor, lig tarihinde en kötü dönemini 2001-2002 sezonunda geçirdi.Karadeniz ekibi, 18 takımın mücadele ettiği 2021-2002 sezonunu düşme hattının 3 puan üzerinde 14. sırada tamamladı.

Süper Lig devi için ya tamam ya devam maçı

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Son Dakika Spor Süper Lig devi için ya tamam ya devam maçı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • MERAK Ettiğimden?:
    Daha ligi yarılamamışsız ts için ya tamam ya devam maçı diyorsunuz tamamen tıklanma için atılmış bir başlıktır 24 3 Yanıtla
  • Vatanperver:
    Şu negatif Şenol güneşten ne fayda olabilir ki? Tipinde meymenet yok, yazık hamsiye.. 7 10 Yanıtla
  • Yakup Turnagöl:
    Trabzonspor’un ölüsü bu ligi bu sene 4. bitirir. Nokta 6 10 Yanıtla
  • Savaş Özcan:
    Gs 2022 de ligi 13.bitirmisti 10 0 Yanıtla
  • ZEKİ REİS:
    Trabzonspor hisselerini almak lazım . yoksa ilerde arkadan bakacağız 7 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Devam Maçı Herhalde Kafanıza Göre Yazıyorsunuz 6 3 Yanıtla
  • Sezgin Haksever:
    mhknin büyük katkısı var bunda. tmm takım kötü ama burayı hakedecek kadar değil. hakemlere talimat gitmiş bunları beter edin diye 5 3 Yanıtla
  • Necip Ahmetoğlu:
    Doğan ve Şenol Güneş trabzonspor kurtarmak için geldi ya mutlu olsunlar tarihe gececekler 5 1 Yanıtla
  • Engin Engo:
    ÜLKEDEKİ İNSAN YAPISI DEĞİŞTİ. TS BU KADAR BAŞARISIZLIĞINI GS NİN ÜZERİNE ATTI. HALBUKİ DAHA 20. DAKİKA DA OZAN TUFAN ATILMALIYDI. 70 DAKİKA 10 KİŞİ OYNAMALARI GEREKİYORDU. ÜZERİNE 3. GOL NET DIŞARIDAN ÇEVRİLDİ. BU KADAR BARİZ HATA VARKEN BİR FAUL POZİSYONUNA TAKILDILAR. FAULDEN SONRA 5 POZİSYON GEÇMİŞ. ÖNLEM ALAMAMIŞSIN. YAZIK. TARAFTARI KANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR ANCAK YEMİYOR KİMSE 2 3 Yanıtla
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