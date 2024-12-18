Süper Lig devi için ya tamam ya devam maçı

Teknik direktör Şenol Güneş'te Trabzonspor'daki kötü gidişatı durduramadı. Son olarak Galatasaray'a 4-3 mağlup olan Trabzonspor'da büyük tehlike kapıya dayandı.
Trabzonspor, ligin 17. haftasında 14 puanla 17. sırada bulunan Sipay Bodrum'u konuk edecek. Karadeniz ekibi, 22 Aralık Pazar günü oynanacak bu karşılaşmayı kaybetmesi halinde düşme hattına gerileyecek. Bordo-mavili takım, berabere kalması ve 16. sırada yer alan Bellona Kayserispor'un sahasında Galatasaray'ı yenmesi durumunda yine düşme hattına girecek.
Trabzonspor, lig tarihinde en kötü dönemini 2001-2002 sezonunda geçirdi.Karadeniz ekibi, 18 takımın mücadele ettiği 2021-2002 sezonunu düşme hattının 3 puan üzerinde 14. sırada tamamladı.
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