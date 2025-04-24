Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalinde konuk ettikleri Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek final biletini aldıkları karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Doğan, Galatasaray ile oynanacak dev finalin hakemi için TFF'ye başvurduklarını duyurdu.
Ertuğrul Doğan, "Hakemler hakkında artık çok şey söylemek istemiyorum. Sadece gülüyorum. Komik bir durum. Söyleyeceğimiz her şeyi söyledik. Allah akıl fikir versin diyorum" dedi.
Federasyona yabancı hakem talebini ilettiklerini ifade eden Doğan, "Türkiye Kupası finali için yabancı hakem isteğimizi federasyona sunduk. Ancak federasyon, bunu sadece Fenerbahçe-Galatasaray maçı için uygun gördü" sözlerini sarf etti.
Göztepe'yi 2-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci finalist olan Trabzonspor, Konyaspor'u 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek finale yükselen Galatasaray'ın rakibi oldu. Kupanın sahibinin belli olacağı karşılaşma 14 Mayıs'ta oynanacak.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor, kupa finalindeki Galatasaray maçının hakemi için TFF'ye başvurdu - Son Dakika
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