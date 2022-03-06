TFF'den Fenerbahçe-Trabzonspor maçı açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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TFF'den Fenerbahçe-Trabzonspor maçı açıklaması Açıklaması

06.03.2022 22:57
TFF'den Fenerbahçe-Trabzonspor maçı açıklaması Açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maçla ilgili paylaşımlar konusunda inceleme başlatıldığını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maçla ilgili paylaşımlar konusunda inceleme başlatıldığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, iki takım arasında oynanan karşılaşma öncesinde, sırasında ve sonrasında, resmi ve gayriresmi sosyal medya hesaplarında yer alan asılsız iddialarla ilgili, gerek federasyonun hukuk kurulları tarafından, gerekse 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında suç teşkil eden durumlara ilişkin, geniş kapsamlı inceleme başlatıldığı belirtilerek, "Federasyonumuzun yönetim kurulu üyelerine ve atadığı görevlilerine karşı yapılan, kabul edilemez suçlamalar nedeniyle, 6222'ye aykırı inceleme ve işlemler için de Cumhuriyet Savcılarımızı göreve davet ediyoruz. Bu vesileyle, bir kez daha tüm futbol kamuoyunu sağduyulu olmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Trabzonspor, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF'den Fenerbahçe-Trabzonspor maçı açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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