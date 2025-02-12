Trabzonspor maçına gönderme var: Herkes Galatasaray'ın Eren Elmalı videosunu konuşuyor - Son Dakika
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Trabzonspor maçına gönderme var: Herkes Galatasaray'ın Eren Elmalı videosunu konuşuyor

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Galatasaray, ara transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Eren Elmalı için çok konuşulacak bir tanıtım videosu paylaştı. Videoda ligin ilk yarısında oynanan ve sarı-kırmızıların 4-3 kazandığı maçta bordo-mavililerin çizgiyi geçip geçmediği tartışılan golüne gönderme yapıldı.

12.02.2025 20:59
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Galatasaray, ara transfer döneminin son gününde transfer ettiği milli sol bek Eren Elmalı için dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

TRABZONSPOR MAÇINA GÖNDERME

Sarı-kırmızılılardan 24 yaşındaki futbolcu için yapılan videolu tanıtımda ligin ilk yarısında oynanan ve büyük tartışmalara neden olan Galatasaray- Trabzonspor maçına gönderme yapıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından etkileşim yağmuruna tutulan paylaşıma "#Hedef25 yolunda çizgimiz net!" notu düşüldü.

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Park'ta oynan ve Galatasaray'ın 4-3 kazandığı maçta Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı'nın dışarıdan çevrildiği iddia edilen topun devamında bordo-mavi takım 3. golü bulmuştu. Topun çizgiyi geçip geçmediği çok tartışılmıştı.

Trabzonspor maçına gönderme var: Herkes Galatasaray'ın Eren Elmalı videosunu konuşuyor
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

EREN'İN GALATASARAY'A MALİYETİ

Galatasaray, Eren Elmalı'yı ile 1 yılı opsiyonlu 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Cimbom, bu transfer için bordo-mavililere 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 500 bin euro şarta bağlı bonus ve sonraki satıştan %25 pay bulunan anlaşmada futbolcu maaşı dahil tüm ödemeler TL cinsinden yapılacak.

milli sok bekin alacağı maaş ise Galatasaray tarafında şu şekilde açıklandı;

"Futbolcu ile 2024-2025 sezonunun kalan bölümünden başlamak üzere, 2028-2029 sezonu için uzatma opsiyon hakkı şirketimizde olmak kaydıyla aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır:

2024-2025 sezonunun kalan bölümü için net 14.000.000 TL,

2025-2026 sezonu için net 45.000.000 TL,

2026-2027 sezonu için net 55.000.000 TL,

2027-2028 sezonu için net 65.000.000 TL,

Şirketimizin opsiyon hakkını kullanması halinde, 2028-2029 sezonu için net 75.000.000 TL sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir."

EREN'İN SEZON PERFORMANSI

Eren Elmalı, bu sezon Trabzonspor formasıyla 22 maça çıktı. Eren, bu karşılaşmalarda gol atamazken 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki milli sol bek, 2022 yazında Kasımpaşa'dan 3.6 milyon euro karşılığında Karadeniz ekibine transfer olmuştu.

Trabzonspor maçına gönderme var: Herkes Galatasaray\'ın Eren Elmalı videosunu konuşuyor

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Son Dakika Spor Trabzonspor maçına gönderme var: Herkes Galatasaray'ın Eren Elmalı videosunu konuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Pinokyo Net:
    en çirkef türk oyuncu mert hakanla birlikte eren elmalı isabet olmuş gs nin alması 4 18 Yanıtla
  • Çelikk:
    Olabilir kimse konuşmuyor Sadece siz 18 3 Yanıtla
  • said örücü:
    Ekmek yediği tası pisletmek böyle birşey, karakterin olsaydın o videonın içinxe olmazdınn erenn elmelıı 11 9 Yanıtla
  • Mehmet Ali:
    internette yazana göre yıllık ücreti 370bin eurodan ortalama 1,5 milyona çıkmış. gs inanılmaz paralar saçıyor. daha azına ikna edebilecekken her seferinde çok fazla ödüyorlar gibi :) 12 4 Yanıtla
  • Apple User:
    Galatasaray’a sonsuz teşekkürler ???? Bizi Erenden kurtardı,hemde iyi bir para karşılığında ???????? teşekkürler Cimbomm. 8 6 Yanıtla
  • Osman Kaan:
    Topun rengi bordo mavi, transfer olduğu takımla bu şekilde dalga geçilmesi yakışmamış 5 3 Yanıtla
  • Murat Küyük:
    Tam yerini buldu. 3 0 Yanıtla
  • vyqQoc-vejnak-sopja5:
    ÇOK KOMİK BU G5 TARADTARI. HAYAL DÜNYASINDALAR. 1 1 Yanıtla
  • ismail:
    Galatasarayın bi Mert Hakan yandaşı eksikti oda geldi 2 0 Yanıtla
  • Chen Medya :
    Ne boş adamlarsınız bu ne bktan kurgu ne biçim video biraz daha yaratıcı olun 0 0 Yanıtla
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