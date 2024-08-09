Süper Lig devi Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Rapid Wien'i ağırladı. Maçı 1-0 kaybeden Bordo-Mavililer, tur umutlarını rövanş maçına bıraktı.
Mücadeleye ise bambaşka bir olay damgasını vurdu. Galatasaray formasıyla Trabzonspor tribünlerinde oturan iki kadın, taraftarlardan gelen tepkiler üzerine stattan çıkarıldı.
Yaşanan bu talihsiz anlar ise kısa süre içerisinde sosyal medyada viral olurken, görüntülere tepkiler çığ gibi büyüdü.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor maçında Galatasaray formalı kadınlar stattan kovuldu - Son Dakika
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