Trabzonspor maçında Galatasaray formalı kadınlar stattan kovuldu - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor maçında Galatasaray formalı kadınlar stattan kovuldu

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Trabzonspor'un Rapid Wien ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçında Galatasaray forması giyen iki kadın taraftar, tepkiler üzerine stattan çıkarıldı. Kadın taraftarların stadyumdan çıkarılma anları sosyal medyada viral oldu ve büyük tepki topladı.

09.08.2024 14:50
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Süper Lig devi Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Rapid Wien'i ağırladı. Maçı 1-0 kaybeden Bordo-Mavililer, tur umutlarını rövanş maçına bıraktı.

GALATASARAY FORMALI KADINLARI STATTAN KOVDULAR

Mücadeleye ise bambaşka bir olay damgasını vurdu. Galatasaray formasıyla Trabzonspor tribünlerinde oturan iki kadın, taraftarlardan gelen tepkiler üzerine stattan çıkarıldı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Yaşanan bu talihsiz anlar ise kısa süre içerisinde sosyal medyada viral olurken, görüntülere tepkiler çığ gibi büyüdü.

Trabzonspor maçında Galatasaray formalı kadınlar stattan kovuldu

Galatasaray, Trabzonspor, Rapid Wien, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor maçında Galatasaray formalı kadınlar stattan kovuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (52)

  • fatih mazlum: Trabzon baska yere benzemez herkes haddini bilecek 20 478 Yanıtla
  • ferhat eser: Türkiyede 2 büyük var biri BEŞİKTAŞ diğeri FENERBAHÇE gerisi sadece taklittir 153 247 Yanıtla
  • KURU FRU: Aşırı kara lahana bu arkadaşların dengesini bozuyor. Dünya vatandaşı olamadınız gitti… 210 21 Yanıtla
  • Hakan Yücel: ayıp 185 4 Yanıtla
  • YoH null: eskiden abilerimiz kızmazdı biz böyle büyüdük forma değil kim olduğumuz önemli derdi hepimiz aynı nesil ve aynı kandan insanlarız akrabamız komşuyuz zor zamanlarda yanyana gelen toplumuz lakin şimdiki gördüğüm yanlış oturabilir izliyebilir düşman değil bir takım için başkasını kovmak ayıp eskilerin gözünü seveyim şimdikiler eskiler etmiyor 167 5 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak: trabzonspor taraftarı insanlık dışı 151 12 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU: Terbiyesizlik keşke wieni desteklemek için karşı türübüne geçselermiş bir türlü aşamadık.İnsa olmak bu kadar zormu 121 7 Yanıtla
  • ferhat eser: trabzonsporun yeri süper lig değildir asla 106 16 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: O ZAMAN RAPID WIEN BU HAMSILERE AZ BILE ATMIS, BEN RAPID LIYIM OLDU MU HAMSI KUŞLARI, BIRDE O ESKI BASKANINIZ SIMDIKI FEDERASYON BASKANI HERKESE ÖPÜCÜK DAĞITIM YAPIUOR 87 11 Yanıtla
  • ozcan ozmercan: Bazı şeylerin düzelmesi için çok yol almamız gerekiyor. 95 1 Yanıtla
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