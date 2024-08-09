Trabzonspor maçında Galatasaray formalı kadınlar stattan kovuldu

YoH null:

eskiden abilerimiz kızmazdı biz böyle büyüdük forma değil kim olduğumuz önemli derdi hepimiz aynı nesil ve aynı kandan insanlarız akrabamız komşuyuz zor zamanlarda yanyana gelen toplumuz lakin şimdiki gördüğüm yanlış oturabilir izliyebilir düşman değil bir takım için başkasını kovmak ayıp eskilerin gözünü seveyim şimdikiler eskiler etmiyor