Trabzonspor maçında ortalığı yıkan Mourinho\'yu bekleyen ceza belli oldu

Spor

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzon spor'u 3-2 mağlup ettiği maçta Jose Mourinho'nun açıklamaları ve hareketleri gündem olmuştu. Maç sonu Trabzonspor'dan Enis Destan'la sözlü tartışma yaşayan Portekizli çalıştırıcı, PFDK'ya sevk edilmişti.

PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Mourinho, "Sportmenliğe aykırı hareketleri", "hakareti" ve "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle üç ayrı ihlalden yargılanacak olan Portekizli teknik adam, tedbirli olarak sevk edildi.

Talimata göre Mourinho'yu bekleyen cezalar şöyle;

MADDE 36 – SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET: Sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı hareket eden, tutum ve davranışlarıyla TFF'nin saygınlığını zedeleyen ya da futbolun değerini düşüren, sporda şiddet veya düzensizliği teşvik eden nitelikte ve/veya taraftar eylemlerine sebebiyet verebilecek mahiyette hareketlerde bulunan görevlilere ve diğer kişilere, 1 ila 3 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 15 ila 30 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 50.000.-TL'den 500.000.-TL'ye kadar para cezası verilir.

MADDE 41: KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI, HAKARET, TEHDİT ve TÜKÜRME

TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren; görevlilere ve diğer kişilere 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 50.000.- TL'den 500.000.-TL'ye kadar para cezası verilir.

MADDE 38: SPORTMENLİĞE AYKIRI AÇIKLAMALAR

(1) Basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla sportmenliğe, spor ahlakına veya fair-play anlayışına aykırı şekilde açıklamalarda bulunmak; açıklamaları ile TFF'nin saygınlığını zedeleyici nitelikte, futbolun değerini düşüren veya TFF yöneticilerini rencide edebilecek ya da bu kişilere husumet duyulmasına neden olabilecek şekilde açıklamalarda bulunmak yasaktır. Bu maddeye göre diğer kişilere 50.000.-TL'den 500.000.-TL'ye kadar para cezası verilir. Yine bu maddenin 4. fıkrasına göre, "kişilerin basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla, hakemlerin ve müsabaka görevlilerinin tarafsızlığını şüpheye düşürecek şekilde açıklama yapmaları veya davranışlarda bulunmaları, hakemlerin ve müsabaka görevlilerini etki altına almaya yönelik dürüstlüklerini veya tarafsızlıklarını sorgulayan, hakemlerin ve müsabaka görevlileri hakkında eleştiri sınırlarını aşan ifadelerde bulunmaları, hakemlerin ve müsabaka görevlilerini itibarsızlaştırmaya çalışmaları veya rencide edebilecek nitelikte herhangi bir yorum ve açıklama yapmaları yasaktır." Bunun cezası da, "diğer kişilere 50.000.-TL'den 500.000.-TL'ye kadar para cezası verilir" denmekte...

3 MAÇ VE PARA CEZASI

Skorer'in haberine göre, PFDK eğer TFF Hukuk Başmüşavirliği ile aynı görüşü paylaşıp, bu cezalardan hüküm verirse, Mourinho'yu - kitaba göre- en az üç maç ile cezalandırılması, bunun yanında para cezası da verilmesi beklenebilir. Burada diğer hassas bir durum, iki yardımcısının da PFDK'ya sevk edilmesi... Kaleci Antrenörü Sandre Zufic, "tedbire uymamak" suçlamasıyla karşı karşıya... Onun da talimata göre karşılığı, "görevlilere ve diğer kişilere 4 ila 12 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı." Antrenör Salvatore Foti de hakaretten PFDK'ya sevk edildiği için, bu ihlalle cezalandırılırsa en az iki maç takımla birlikte olamayacak.