Trabzonspor maçında taraftarla birbirine giren Burak Yılmaz'a şok ceza - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor maçında taraftarla birbirine giren Burak Yılmaz'a şok ceza

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PFDK, Trabzonspor maçındaki ''rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi'' nedeniyle Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz'a 1 maç ceza verdi. Burak Yılmaz, bu akşam oynanacak Göztepe maçında takımının başında yer alamayacak.

23.09.2024 14:44  Güncelleme: 14:54
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PFDK, Trabzonspor maçındaki "rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz'a 1 maç ceza verdi.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK

Genç teknik adam Burak Yılmaz, 30 Eylül Pazartesi saat 20.00'de oynanacak Beşiktaş maçında cezalı olduğu için tribünde olacak.

1 MAÇ CEZA ALDI

Kuruldan yapılan açıklamada; "Bellona Kayserispor Kulübü antrenörü Burak Yılmaz'ın, 19.09.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-BELLONA KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Trabzonspor maçında taraftarla birbirine giren Burak Yılmaz\'a şok ceza

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Son Dakika Spor Trabzonspor maçında taraftarla birbirine giren Burak Yılmaz'a şok ceza - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Melih Özke:
    Bu mu şok ceza 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Trabzonspor maçında taraftarla birbirine giren Burak Yılmaz'a şok ceza - Son Dakika
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