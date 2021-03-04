Trabzonspor maçından notlar - Son Dakika
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Trabzonspor maçından notlar

04.03.2021 16:51

Fuat Çapa'dan 2 değişiklikDrinkwater ilk kez 11'deAbdullah Avcı tek değişiklik yaptıTolunay Kafkas tribündeOLGUCAN KALKAN / İSTANBUL, - Süper Lig'in 28'inci haftasında Kasımpaşa sahasında Trabzonspor'u konuk etti.

Fuat Çapa'dan 2 değişiklik

Drinkwater ilk kez 11'de

Abdullah Avcı tek değişiklik yaptı Tolunay Kafkas tribünde

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL, - Süper Lig'in 28'inci haftasında Kasımpaşa sahasında Trabzonspor'u konuk etti.Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmada Abdulkadir Bitigen düdük çaldı. Bitigen'in yardımcılılklarını ise Kerem Ersoy ve Mustafa Savranlar üstlendi.FUAT ÇAPA'DAN 2 DEĞİŞİKLİKEv sahibi ekibin teknik direktörü Fuat Çapa, ligin 27'nci haftasında deplasmanda 1-0 kaybedilen Göztepe maçının 11'inde 2 değişiklik yaparak Trabzonspor maçına çıktı. Tecrübeli teknik adam kırmızı kart cezalısı Luckassen'in yerine Tosic, sarı kart cezalısı Aytaç Kara'nın yerine ise Drinkwater'ı görevlendirdi.Kasımpaşa'nın Trabzonspor karşısındaki 11'i şöyle: Ertuğrul Taşkıran - Hadergjonaj, Brecka, Tosic, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Drinkwater, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, Varga.DRINKWATER İLK KEZ 11'DELacivert-beyazlıların devre arası transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den kadrosuna kattığı Danny Drinkwater, Süper Lig'de ilk kez bir maça ilk 11'de başladı. Kasımpaşa'ya transfer olmasının ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan Drinkwater, geçtiğimiz hafta Göztepe ile deplasmanda oynanan karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu. Drinkwater, Trabzonspor maçında ise yeni takımıyla ilk kez 11'de görev aldı.ABDULLAH AVCI TEK DEĞİŞİKLİK YAPTITrabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise iç sahada Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olunan karşılaşmanın 11'inde tek değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam orta sahada Flavio'nun yerine Abdulkadir Parmak'a forma verdi.Bordo-mavililerin Kasımpaşa karşısındaki 11'i şu şekilde: Uğurcan Çakır - Serkan Asan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Berat Özdemir, Ekuban, Bakasetas, Nwakaame, Djaniny.TOLUNAY KAFKAS TRİBÜNDE

Bu arada, Kasımpaşa'nın Trabzonspor'u konuk ettiği karşılaşmayı TFF Genç Milli Takımlar Sorumlusu ve Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas da tribünden takip etti.


Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Trabzonspor maçından notlar - Son Dakika
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